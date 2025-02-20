Delta Force : La campagne Black Hawk Down fait un changement de taille à la dernière minute

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 20 février 2025 à 11h04
Après un énième rebondissement, positif cette fois, la campagne de Delta Force se dévoile un peu plus avec une excellente nouvelle pour les joueurs.
Delta Force : La campagne Black Hawk Down fait un changement de taille à la dernière minute
Dans un revirement inattendu, Delta Force vient d'annoncer que sa campagne Black Hawk Down, initialement prévue comme un DLC payant, sera finalement gratuite pour tous les joueurs. À moins de 48 heures de son lancement, Team Jade a pris cette décision surprise, qui risque de séduire encore plus de joueurs qui l'attendaient impatiemment.

La campagne de Delta Force finalement gratuite

Depuis son arrivée sur le marché ultra-concurrentiel des FPS free-to-play, Delta Force a su trouver son public grâce à une offre multijoueur solide, mélangeant batailles à grande échelle façon Battlefield et mécaniques d'extraction inspirées de Escape from Tarkov. Son mode solo/co-op Black Hawk Down, inspiré du film culte de Ridley Scott et du jeu Delta Force: Black Hawk Down de 2003, était censé être un DLC payant, dans le but d'assurer une rentrée d'argent pour continuer le développement.

Mais, dans un communiqué de dernière minute, Team Jade a confirmé que cette campagne serait totalement gratuite, comme nous pouvons par exemple le lire sur Steam.
Ce contenu est gratuit pour tous. Nous avons pris cette décision car nous avions indiqué précédemment que tout le contenu jouable serait gratuit.

Une décision qui surprend, mais qui séduit les joueurs

Jusqu'à récemment, Team Jade insistait encore sur le fait que Black Hawk Down serait un contenu premium. Même lorsque le DLC avait été légèrement repoussé en début d'année, le studio maintenait qu'il serait payant.

Miniature vidéo

Avec cette annonce, Delta Force gagne un capital sympathie énorme auprès de sa communauté. Dans un message posté sur X (anciennement Twitter), l'équipe parle « d'un geste de gratitude » envers les joueurs qui ont soutenu le jeu depuis son bêta-test ouvert en décembre dernier.

À quoi s'attendre dans la campagne Black Hawk Down ?

La campagne replongera les joueurs dans l'intensité des événements de Mogadiscio, avec un mode solo en coopération. De plus, en terminant la campagne, des objets cosmétiques exclusifs pourront être débloqués pour être utilisés en multijoueur.

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Toutefois, cette gratuité de dernière minute pose aussi des questions sur la qualité globale du mode solo. Certains joueurs se demandent si cette décision n'indique pas un contenu plus court ou moins ambitieux que prévu. Dans tous les cas, les joueurs auront sept chapitres à découvrir, en coopération jusqu'à quatre joueurs. Team Jade précise que ce contenu est jouable en solo, mais sera plus dur.

Quand et comment jouer à Black Hawk Down ?

La campagne Black Hawk Down sortira gratuitement à 4h ce 21 février, heure de Paris. Vous pourrez télécharger la mise à jour et découvrir la campagne à partir de ce moment-là.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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