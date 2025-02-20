Delta Force : La campagne Black Hawk Down fait un changement de taille à la dernière minute

Après un énième rebondissement, positif cette fois, la campagne de Delta Force se dévoile un peu plus avec une excellente nouvelle pour les joueurs.

La campagne de Delta Force finalement gratuite

Ce contenu est gratuit pour tous. Nous avons pris cette décision car nous avions indiqué précédemment que tout le contenu jouable serait gratuit.

Une décision qui surprend, mais qui séduit les joueurs

À quoi s'attendre dans la campagne Black Hawk Down ?

Quand et comment jouer à Black Hawk Down ?

Dans un revirement inattendu,. À moins de 48 heures de son lancement, Team Jade a pris cette décision surprise, qui risque de séduire encore plus de joueurs qui l'attendaient impatiemment.Depuis son arrivée sur le marché ultra-concurrentiel des FPS free-to-play,, mélangeant batailles à grande échelle façon Battlefield et mécaniques d'extraction inspirées de Escape from Tarkov. Son mode solo/co-op Black Hawk Down, inspiré du film culte de Ridley Scott et du jeu Delta Force: Black Hawk Down de 2003, était censé être un DLC payant, dans le but d'assurer une rentrée d'argent pour continuer le développement.Mais, dans un communiqué de dernière minute,, comme nous pouvons par exemple le lire sur Steam.Jusqu'à récemment,Même lorsque le DLC avait été légèrement repoussé en début d'année, le studio maintenait qu'il serait payant.Avec cette annonce,. Dans un message posté sur X (anciennement Twitter), l'équipe parle « d'un geste de gratitude » envers les joueurs qui ont soutenu le jeu depuis son bêta-test ouvert en décembre dernier.La campagne replongera les joueurs dans l'intensité des événements de Mogadiscio, avec un mode solo en coopération. De plus, en terminant la campagne, des objets cosmétiques exclusifs pourront être débloqués pour être utilisés en multijoueur.Toutefois, cette gratuité de dernière minute pose aussi des questions sur la qualité globale du mode solo. Certains joueurs se demandent si cette décision n'indique pas un contenu plus court ou moins ambitieux que prévu.. Vous pourrez télécharger la mise à jour et découvrir la campagne à partir de ce moment-là.