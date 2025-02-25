Delta Force : La campagne Black Hawk Down reçoit des avis négatifs, mais est très appréciée

Quelques jours après sa sortie, la campagne de Delta Force n'a pas conquis tous les joueurs. Pourtant, nous pouvons lire de nombreux retours positifs, malgré la note négative sur Steam.
Disponible depuis quelques jours, et gratuitement pour le plus grand bonheur des joueurs, la campagne solo de Delta Force, Black Hawk Down affiche un accueil plutôt négatif sur Steam, avec seulement 35 % d'avis positifs sur plus de 3 400 évaluations
. Pourtant, loin d'être un échec, ce mode solo gratuit lancé avec plusieurs semaines de retard s'inscrit dans une vision plus réaliste et exigeante, qui ne semble pas convenir à tous les joueurs.
Une difficulté impitoyable qui divise la communauté
L'une des principales critiques des joueurs concerne le niveau de difficulté de la campagne
. Contrairement au mode multijoueur, qui se veut plus accessible et rapide, Black Hawk Down adopte une approche plus proche d'une simulation militaire :
- Pas de checkpoints ni de respawn : une erreur signifie recommencer la mission.
- Des ennemis très létaux : deux balles suffisent généralement à mourir.
- Un système de munitions limité : l'équipe ne dispose que des ressources emportées en mission.
- Un mode pensé pour la coopération : le jeu est équilibré pour quatre joueurs, rendant le solo beaucoup plus difficile malgré quelques ajustements d'équilibrage.
En résulte une expérience jugée frustrante pour certains et jouissive pour d'autres, les premiers reprochant un jeu trop punitif et beaucoup trop dur pour prendre du plaisir, tandis que les seconds saluent une immersion fidèle aux événements réels de la bataille de Mogadiscio en 1993.
Problèmes techniques et optimisation en cause
Au-delà de la difficulté, de nombreux joueurs dénoncent une mauvaise optimisation et des bugs qui viennent altérer l'expérience. Fort heureusement, Team Jade a annoncé un premier patch correctif, visant à stabiliser le jeu, corriger les crashes et améliorer la précision des tirs.
Un pari risqué mais assumé
Malgré ces problèmes, certains joueurs apprécient la difficulté et la profondeur tactique du jeu. Delta Force Black Hawk Down se positionne comme un hybride entre Battlefield, Escape from Tarkov et Six Days in Fallujah, un mélange unique qui ne pouvait pas plaire à tout le monde
.
Si Call of Duty et Battlefield dominent le marché des FPS grand public, Delta Force assume une approche plus hardcore, attirant une communauté de joueurs en quête d'un challenge tactique plus poussé et d'un réalisme important
, là où Call of Duty se rapproche de l'arcade.
Avec un correctif en préparation et une communauté divisée mais passionnée, Black Hawk Down pourrait bien trouver son public sur le long terme et s'imposer comme une alternative exigeante aux FPS classiques
. En attendant, les développeurs vont aussi travailler sur la version console, qui a été repoussée
.
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