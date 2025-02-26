Delta Foce : Est-il possible de jouer à la campagne Black Hawk Down en solo ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 26 février 2025 à 12h26
Disponible depuis le mois de février 2025, la campagne solo de Delta Force, Black Hawk Down, est axée sur la coopération. Mais est-il possible d'y jouer en solo ?
Delta Foce : Est-il possible de jouer à la campagne Black Hawk Down en solo ?
Le 21 février 2025, Delta Force a enfin accueilli son mode campagne, Black Hawk Down, un ajout très attendu par les joueurs. D'autant plus que les développeurs ont fait la surprise de la rendre gratuite, alors que toute la communauté s'attendait à ce qu'elle soit payante. Mais attention, cette mission en coopération n'est pas une promenade de santé.

Peut-on jouer à la campagne de Delta Force en solo ?

Vendue comme une expérience coopérative, Black Hawk Down a en effet été pensée pour être jouée à plusieurs. Les ennemis et les missions sont faites pour la coopération, et tenter d'y jouer en solo est plus dur que n'importe quelle expérience FPS, comme Call of Duty.

En réalité, elle est si exigeante que même les développeurs de Team Jade n'ont pas réussi à la terminer en solo. Il est donc déconseillé d'y jouer seul si vous n'êtes pas un expert des jeux de tir à la première personne, puisque vous aurez moult difficultés à venir à bout des missions. Outre la difficulté dans les échanges de tirs, c'est le gameplay, immersif et réaliste, qui posera problème. Vous aurez, par exemple, de grandes difficultés au niveau des munitions, puisqu'elles s'épuisent très vite. Et que vous soyez seul ou à plusieurs, vous aurez le même nombre de balles, par personne.

campagne-delta-force-solo
De plus, aucun mode de difficulté, ni d'aide spéciale n'est disponible. L'expérience est réellement pensée pour une escouade de quatre joueurs, où chaque membre doit parfaitement jouer son rôle pour espérer survivre.

Les développeurs décrivent Delta Force : Black Hawk Down comme un véritable test de compétence et de coordination. Contrairement aux jeux où il est facile d'enchaîner les headshots sans grande difficulté, ici, chaque balle compte, chaque couverture doit être exploitée, et le travail d'équipe est la clé.

Miniature vidéo

Même si vous pouvez tenter l'expérience seul, il est recommandé d'y jouer à plusieurs, pour profiter pleinement de Black Hawk Down, la campagne solo de l'excellent Delta Force.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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