Delta Foce : Est-il possible de jouer à la campagne Black Hawk Down en solo ?

Delta Force est un FPS tactique free-to-play développé par TiMi Studio Group, sorti en décembre 2024 sur PC et avril/août 2025 sur mobile et consoles. Il propose trois modes : remake de la campagne Black Hawk Down, Warfare 32 vs 32 et Extraction en équipe. Avec quatre classes, personnalisation avancée, micro‑transactions cosmétiques et cross‑play complet, il renouvelle la franchise.