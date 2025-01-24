Delta Force fera-t-il des wipes saisonniers ?

Nous vous disons tout ce qu'il faut savoir au sujet des wipes saisonniers dans Delta Force et son mode Opérations.
Delta Force dispose de plusieurs modes de jeu
, dont Opérations, qui permet de profiter d'une expérience similaire à Escape from Tarkov
, en effectuant des missions sur une carte, en récupérant des objets et en devant s'extraire, pour ne pas perdre la progression en cours et son stuff.
Seulement, dans des jeux similaires (comme Escape from Tarkov donc), les mises à jour majeures s'accompagnent souvent d'un wipe de serveur, réinitialisant la progression de tous les joueurs. Cela remet tout le monde sur un pied d'égalité à chaque début de saison permettant aux nouveaux venus de ne pas affronter des utilisateurs dits « full stuff ».Mais qu'en est-il de Delta Force ?
Y a-t-il des wipes saisonniers dans Delta Force ?
La réponse est non : Delta Force ne propose pas de wipes saisonniers.
Selon Shadow Guo
, développeur chez Team Jade, une fois votre progression acquise, vous ne risquez pas de la perdre au début d'une nouvelle saison. Cela signifie que tout ce que vous avez collecté, comme les précieux Tekniq Alloys, restera intact.
Que faire de vos Tekniq Alloys ?
Si vous avez accumulé une grande quantité de Tekniq Alloys, plusieurs options seront disponibles pour les utiliser :
- Personnalisez votre avatar avec des skins uniques.
- Développez votre base pour accéder à des équipements plus avancés.
- Profitez d'avantages temporaires pour faciliter vos missions.
- Complétez des ensembles d'objets spéciaux.
Les éléments remis à zéro chaque saison
Bien que Delta Force ne pratique pas de wipes saisonniers
, certains éléments spécifiques seront réinitialisés chaque nouvelle saison. Par exemple, le coffre 3x3 Safe Box que vous pouvez débloquer en accomplissant des missions dans le mode Operations devra être obtenu à nouveau en répétant la mission correspondante.
Et pour ceux qui aiment repartir de zéro ?
Si vous appréciez le défi de recommencer à zéro, Delta Force a pensé à vous
. Le jeu offre une option pour réinitialiser volontairement votre progression. En échange, vous pourrez accéder à des expériences inédites et des récompenses uniques, comme :
- La possibilité d'apparaître en tant que boss dans le jeu.
- De nouveaux équipements exclusifs.
Néanmoins, Delta Force étant en bêta ouverte à l'heure où ces lignes sont écrites, il n'est pas impossible que Team Jade revoie ses plans concernant les wipes au fil du temps. En fonction notamment de l'avis de la communauté.
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