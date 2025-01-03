Delta Force : Détail des différents modes de jeu

Retrouvez le détail et les particularités des différents modes de jeu présents dans Delta Force.
Comme vous le voyez en lançant le jeu, plusieurs modes sont disponibles dans Delta Force
, pour que tous les amateurs de FPS puissent trouver chaussure à leur pied. À l'heure actuelle, sur l'écran principal, nous retrouvons trois modes de jeu, que sont Guerre, Opérations et Black Hawk Down
. Voici ce qu'ils proposent.
Les différents modes de Delta Force
Guerre
Nous retrouvons ici un mode sensiblement similaire à Battlefield, qui propose des combats à grande échelle
, avec des véhicules et quelques fonctionnalités inspirées de la licence ou de son concurrent, Call of Duty.
Vous choisissez un opérateur lié à une classe, apportant quelques spécificités sur le terrain, tout en choisissant des armes équipes d'accessoires. Vous devrez éliminer les adversaires et capturer des objectifs pour remporter la partie.
Plusieurs modes sont disponibles dans le mode Guerre, certains étant limités ou en rotation, mais le principe reste relativement le même : attaquer ou défendre des points ou encore un mode Siège.
Opérations
Exit les combats intenses et place à un mode d'extraction ou le rythme cardiaque s'envolera probablement
. Similaire à Escape from Tarkov
, vous arriverez sur une carte avec un équipement, et des missions à réaliser. Le but étant de les terminer, d'affronter des joueurs PvP et PvE, tout en tenter d'obtenir du loot rare, pour le revendre et avoir de l'argent pour améliorer son stuff.
Deux modes sont disponibles, un classique avec d'autres joueurs et du PvP, un autre plus détendu, ou seul le PvE sera de la partie et sans perte d'équipement
.
Black Hawk Down
Évidemment, une partie des amateurs de FPS aiment les campagnes. C'est le cas avec Black Hawk Down qui reprendra les événements de la bataille de Mogadiscio, en étant légèrement revue, qui est également racontée dans le film la Chute du Faucon Noir de Ridley Scott, sorti en 2001
.
Actuellement indisponible, le mode Black Hawk Down arrivera durant le mois de janvier 2025 d'après les dernières informations.
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