Delta Force envahi par les bots pour rivaliser face à Battlefield 6 ?

En regardant les données SteamDB de Delta Force, le nombre de joueurs simultanés parait étonnamment régulier, malgré la concurrence directe de la bêta de Battlefield 6. Le jeu utiliserait-il des artifices pour maintenir une forme de popularité ?
Disponible depuis le 5 décembre 2024, Delta Force
a décroché le 7 juillet 2025 son record de connexions simultanées en réunissant 198 809 joueurs d'après les données enregistrées par SteamDB. S'il est plutôt régulier, le FPS free-to-play a attiré l'attention pour une raison inattendue.
Toujours en se basant sur les données de SteamDB, le graphique de la semaine du 12 au 19 août semble curieusement régulier.
Le « motif » de connexions se répète de manière identique chaque jour, laissant penser que des bots seraient utilisés pour conserver les chiffres du titre. Mais à en croire les déclarations de Shadow Guo (le game director du titre), tout cela est parfaitement normal.
Les chiffres de Delta Force « sont réels »
Interrogé par MP1st
, Shadow Guo est revenu sur l'engagement des joueurs Steam sur la version PC de Delta Force. Mais malgré les accusations, le game director est formel : « Ces chiffres sont réels ».
Toutefois, il a précisé que dans certaines régions du monde, les joueurs pouvaient rencontrer des difficultés pour rejoindre une partie
. Ce détail a suffi pour que certains joueurs accusent Delta Force d'utiliser des bots pour accélérer le lancement des parties.
Dans cette optique, les équipes de Team Jade travaillent « à l'amélioration du matchmaking afin de réduire ces écarts et que les joueurs du monde entier puissent se lancer plus rapidement dans les jeux ». Mais alors pourquoi le titre affiche-t-il un nombre de joueurs si régulier ?
Un cas de figure qui concerne de nombreux titres disponibles sur Steam
Même s'il semble presque trop parfait en termes de chiffres, Delta Force connaît une augmentation du nombre de joueurs à un moment précis de la journée, suivie d'une chute brutale.
Ce cas de figure est fréquent quand le titre est très apprécié dans une région du monde en particulier, les pointes de connexion représentant le moment où les joueurs sont actifs et disponibles. D'ailleurs, cette régularité peut être observée depuis les débuts du titre sur Steam, mais également sur d'autres jeux comme PUBG, Dota 2 ou même Counter-Strike 2 en observant les données sur un mois
.
S'il a enregistré des pointes occasionnelles, Delta Force semble avoir constitué une base de joueurs fidèles et réguliers, malgré une concurrence féroce en matière de FPS. Quant aux joueurs console, ils peuvent découvrir le titre gratuitement depuis le 19 août 2025 sur PS5 et consoles Xbox Series
.
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