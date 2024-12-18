Delta Force accueillera bientôt des raids PvE

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 18 décembre 2024 à 15h35
Pour ajouter du contenu au FPS, les développeurs ont annoncé que des raids PvE allaient prochainement être intégrés.
Delta Force accueillera bientôt des raids PvE
Le studio Team Jade prépare une grande nouveauté pour Delta Force, leur FPS free-to-play. Après seulement deux semaines en bêta ouverte, le jeu, déjà riche en contenu multijoueur compétitif, s'apprête à accueillir un mode entièrement PvE avec des raids sur des cartes inédites.

Des défis PvE sur mesure

Dans une interview accordée à PCGamesN, le directeur du design du jeu, Ricky Liao, a confirmé que les raids proposeront quatre niveaux distincts, chacun avec des défis et des mécaniques de gameplay uniques. Ces missions se dérouleront sur des cartes spécialement créées pour l'occasion, rendant hommage aux campagnes classiques de Delta Force.
Ces cartes et expériences sont notre façon de saluer les campagnes originales de Delta Force. Elles sont purement PvE et visent à recréer cette ambiance si particulière des anciens jeux.
Les raids permettront aux joueurs d'utiliser l'équipement accumulé en mode Operations, sans risque de le perdre, tout en prenant plus facilement en main le gameplay, ou pour tester de nouvelles choses.
Nous voulons que les joueurs ressentent de la tension, tout en leur offrant l'occasion de profiter pleinement de leur arsenal sans crainte de le perdre.

Un lancement avant janvier 2025

Bien qu'aucune date précise n'ait été annoncée, les raids arriveront avant la sortie de la campagne Black Hawk Down, prévue pour janvier 2025. Ce mode est déjà disponible en Chine, où il a été bien accueilli. Ricky Liao note même que certains joueurs augmentent volontairement la difficulté en utilisant des armes de base pour relever un défi supplémentaire.

Delta Force reste disponible en bêta ouverte sur PC, par le biais de Steam. Il arrivera sur d'autres plateformes plus tard.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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