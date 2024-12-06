Delta Force ne sortira sa campagne qu'en 2025

Plusieurs modes de jeu sont proposés dans Delta Force, dont une campagne. Celle-ci ne sera finalement pas disponible avant 2025.
Delta Force
est sorti en ce 5 décembre, et trois modes de jeu sont affichés sur l'écran d'accueil, dont le mode Campagne qui n'est finalement pas accessible. C'est normal, sa sortie est finalement programmée pour 2025.
La campagne de Delta Force pour 2025
En effet, lorsque les joueurs veulent cliquer sur le troisième mode, Black Hawk Down
, un message indiquant que la fonctionnalité est en développement apparaît. C'est normal, les développeurs ont indiqué que ce mode solo, qui reprend des éléments réels, n'arrivera qu'en janvier 2025
.
Cette histoire reprendra les événements de la bataille de Mogadiscio, en étant légèrement revue, qui est également racontée dans le film la Chute du Faucon Noir de Ridley Scott, sorti en 2001. Ce mode histoire promet une immersion importante, ainsi qu'un gameplay poussé, comme les deux autres modes déjà disponibles.
Jusqu'à la sortie de Black Hawk Down, les joueurs pourront profiter des deux modes jouables : Guerre et Opérations
. Le premier est semblable à un Battlefield, avec des batailles à grandes échelles, où il faut capturer des points, alors que le second mettra en avant un gameplay d'extraction, à la Escape from Tarkov.
Pour le moment, les critiques sont très positives. En sachant que Delta Force est disponible en bêta ouverte, l'avenir s'annonce radieux pour le projet.
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