Caractéristiques

Processeur : Helio G85

Helio G85 GPU : Mali-G52

Mali-G52 Appareil-Photo : 3 caméras - 119° / 48MP / 4cm (Macro)

3 caméras - 119° / 48MP / 4cm (Macro) Batterie : 6000 mAH / Annonce : 43h appels, 1200 Musiques, 18 Films.

6000 mAH / Annonce : 43h appels, 1200 Musiques, 18 Films. Slot pour cartes : 1 carte SD et 2 cartes sims

1 carte SD et 2 cartes sims Poids : 119 grammes

119 grammes Audio : Prise jack

Unboxing

Realme 7I

Chargeur

Manuel de garanti et utilisation

Châssis

Écran

Logiciel intégré

Photo

Photos de Paysages

Photos de Fleurs

Photos Zoom

Photos de Nature Morte

Photos de nourriture

Photos d'animaux

Performance

Autonomie

Périphérique connexe

Conclusion "en Bref"

Voici le contenu de la boîte :Nous constatons que le téléphone apparaît dans nos foyers sans écouteurs attitrés.Avec un écran delese présente dans les normes de téléphonies actuelles concernant sa taille. Légèrement plus épais que ses concurrents, sa coque arrière en plastique accentue l'. Concernant les boutons, ils sont bien positionnés afin d'lors de sa prise en main.Quant à la zone de reconnaissance digitale, elle se situe à l'arrière duet est centrée sur la partie supérieure. Facilement accessible et parfois même un peu trop. Votre téléphone se met souvent à vibrer pour mauvaise détection et peut également se déverrouiller sur une simple prise en main.Il n'a pas à pâlir face à la concurrence, autant concernant sa taille que son rendu.et le visionnage de films est également très agréable. De nombreuses applications natives permettront de régler facilement la luminosité ou le taux de lumière bleue du téléphone pour le confort de vos yeux. Le voici comparé à unet unNous remarquons toutefois que la protection de l'écran est assez fragile et pourra facilement se rayer. Sachant cela, pensez à vous procurer, dès le début d'utilisation, une protection plus efficace pour votre écran.Muni d'un systèmenous retrouvons la plupart des applications relatives à système d'exploitation. Le 7I dispose dequi viendront s'agrandir à mesure de l'installation de nouvelles applications. De même, il est aisé de changer deque vous pouvez également animer ! Pour finir, il existe différents types de slides pour le menu afin de l'Malgré le prix compétitif du téléphone, nous sommes en droit d'attendre un appareil photo qui tient la route au vu des. Nous avons ainsi testé le téléphone contre un. Bien que la comparaison ne puisse réellement se faire compte tenu des différences entre les deux téléphones, elle permet tout de même de mettre en avant les atouts ou défauts duL'un des points les plus utilisés, les photos permettant de capturer des paysages, zones ou même milieux urbains. Pas de zoom, simplement l'appareil photo équipé en standard.On s'aperçoit déjà que lese défend bien en proposant un ciel plus contrasté et fidèle que le. Les photos en extérieur sont ainsi convaincantes.Il semblerait que la macro ne soit pas le point fort duavec un certain étonnement. Là où il tirait son épingle du jeu avec un contraste plus marqué pour du paysage, ici l'ensemble de la photo est doté d'uneet peu prononcée.Il faut parfois reculer et prendre le temps de zoomer sur certains objets, natures ou paysages afin d'avoir une capture. Nous pouvons constater un souci identique de contraste, comme si l'appareil photo avait du mal à rendre une image lorsqu'elle estLese défend plutôt bien lors de ce type de photos, bien que l'on continue de constater le manque de contraste. Nous remarquons également que le tronc ne semble pas faire parti du focus de la photo.Pour faire partager vos bons petits plats à la famille ou aux amis, quoi de mieux qu'une petite photo.Nos amis depuis toujours, les animaux sont souvent au centre de l'attention, mais également sur la plupart de nos photos. Voici la comparaison entre un chat aux couleurs disparates et un chien blanc.Une nouvelle fois, la différence se fait au niveau de l'absorption de la lumière. Lene semble pas savoir compenser un trop important cumul de lumière, et cela se ressent sur le contraste de la photo. Le S10+ propose une image plus nette et proportionnée pour le chien blanc, tandis quesera bien plus sombre sur le 7I. Les couleurs semblent plus mornes sur le, mais l'intérêt reste de voir l'entièreté de l'animal. Nous pouvons tout de même noter que le realme 7I se défend très bien côté appareil photo surtout pour l'attente que nous pouvons avoirÉquipé d'un processeur annoncé gaming qu'est leet accompagné du, leest prédestiné à une utilisation pour les jeux. Muni d'unet deen natif, il répond aisément aux attentes que l'on peut avoir concernant une utilisation gaming. Nous l'avons mis à contribution pour constater sa charge avec des jeux commeayant l'habitude de prendre un peu de temps à charger l'entièreté de la carte.Cependant, de légers ralentissements selon les jeux auxquels vous jouez et leur côté énergivore peuvent être constatés. Pour finir, nous l'avons soumis au test du Xbox Game Pass Bêta avec l'essai dequ'il a passé avec succès. Les quelques ralentissements subits étaient dus à une connexion faible ainsi que l'aspect "bêta" du logiciel.Si l'ensemble du téléphone paraît aussi étonnant que contestable sur certains points, il en reste un sur lequel, son autonomie. Nous l'avons testé sous plusieurs angles et voici les résultats des tests.Lors d'une utilisation classique avec peu d'appels, quelques SMS et un peu de jeu sans faire fonctionner trop souvent internet, le téléphone a tenu cinq jours sans vaciller. Lorsque nous approchons les 20 % de batterie restants, le téléphone propose de passer en économie d'énergie. Il dispose par ailleurs de deux modes différents d'économie d'énergie.Pour la deuxième utilisation, nous avons activé la plupart des fonctionnalités duainsi que les différentes connexions possibles comme l'accès et la synchronisation avec la montre connectée. De nombreuses applications en synchronisation toutes les cinq ou quinze minutes et la consultation de mail et SMS fréquents. Quelle ne fut pas notre surprise de constater une baisse de seulementde la batterie en fin de journée. Un test bien plus que concluant qui en dit long sur les volontés et applications deainsi que la conformité de communication en annonçant une batterie de 6000 mAH très compétitive.Toutefois, il faut rester réaliste, si le téléphone à une, ne pas le voir être équipé d'un système de charge rapide comme il est habituel de le voir à présent peut être dommageable. Nous nous retrouvons ainsi avec unpour une recharge plus rapide, mais décevante.Comme dit juste au-dessus, nous avons également testé la montre Watch S qui se couple facilement avec. Il faut tout d'abord notifier qu'il s'agit d'un élément annexe qui ne joue en rien sur l'utilisation native du téléphone. Bien qu'elle ajoute des fonctionnalités sympathiques, le produit n'est pas essentiel auLaréagit en globalité comme la plupart des montres connectées du marché. Un logiciel, dédié au téléphone, doit être téléchargé afin de pouvoirCette dernière est assez imposante et peut devenir contraignante pour les petits poignets. Par la suite, elle vous accompagne chaque jour afin d'avoir des interactions avec votre téléphone. Elle permet également de calculer votre rythme cardiaque ainsi que vos temps de sommeil. Des éléments non essentiels, mais qui deviennentdès la première utilisation.Len'a pas pour ambition de révolutionner le monde de la téléphonie, mais bel et bien de s'intégrer comme challenger du genre pour les joueurs. C'est d'ailleurs l'endroit où il excelle avec une batterie compétitive accompagnée depour une dalle et un écran adapté. Il dispose d'un ensemble de personnalisations et configurations assez impressionnantes sans pour autant les pousser à l'extrême.Nous avons donc un téléphone qui propose une grande variété d'applications et configurations de base qui saurontd'entre vous. Cependant, ce point pourra rebuter les plus chevronnés qui chercheront dans leun compagnon de route aussi performant que compétitif. Mais ne serait-ce pas une attente idyllique pour un téléphone qui tire son épingle du jeu avec un