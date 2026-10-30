La série animée Death Stranding Isolations dévoile un premier trailer

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 30 octobre 2026 à 11h37
Kojima Productions a, récemment, partagé une première bande-annonce pour sa série animée Death Stranding Isolations, devant débarquer l'année prochaine.
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La série animée Death Stranding Isolations dévoile un premier trailer

Ayant rencontré un très grand succès, la licence Death Stranding va avoir le droit à une adaptation en série animée, qui est baptisée Death Stranding Isolations. Il y a très peu de temps, Kojima Productions a levé le voile sur le projet en partageant une première bande-annonce pour Death Stranding Isolations.

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Un trailer pour la série animée Death Stranding Isolations

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La série animée Death Stranding Isolations, confiée à E&H Production et au scénariste Tow Ubukata, a offert ses premières images par le biais d'un nouveau trailer, dont la durée ne dépasse pas une minute. Cette bande-annonce nous montre notamment une jeune femme endormie, qui finit par se réveiller en sursaut à la suite d'un cauchemar. Kojima Productions a accompagné l'annonce de la citation énigmatique suivante : « Ma mère est devenue un cratère ».

Miniature vidéo

Via une publication sur Twitter/X, Kojima Productions a précisé que Death Stranding Isolats est une « toute nouvelle série animée, se déroulant dans l'univers de Death Stranding, avec une histoire originale portée par son propre ensemble unique de personnages ». Pour autant, aucun détail supplémentaire n'a été fourni, en dehors d'une fenêtre de sortie.

Une fenêtre de sortie pour Death Stranding Isolations 

Il va falloir patienter encore un petit moment car la diffusion de la série animée Death Stranding Isolations est prévue pour l'année 2027, et ce, en exclusivité sur Disney+. Malheureusement, Kojima Productions n'a pas révélé de date de sortie plus précise pour cette adaptation, qui est réalisée par Takayuki Sano et qui risque grandement d'intriguer la communauté.

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Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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