La série animée Death Stranding Isolations dévoile un premier trailer

Kojima Productions a, récemment, partagé une première bande-annonce pour sa série animée Death Stranding Isolations, devant débarquer l'année prochaine.

Ayant rencontré un très grand succès, la licence Death Stranding va avoir le droit à une adaptation en série animée, qui est baptisée Death Stranding Isolations. Il y a très peu de temps, Kojima Productions a levé le voile sur le projet en partageant une première bande-annonce pour Death Stranding Isolations.

Un trailer pour la série animée Death Stranding Isolations

La série animée Death Stranding Isolations, confiée à E&H Production et au scénariste Tow Ubukata, a offert ses premières images par le biais d'un nouveau trailer, dont la durée ne dépasse pas une minute. Cette bande-annonce nous montre notamment une jeune femme endormie, qui finit par se réveiller en sursaut à la suite d'un cauchemar. Kojima Productions a accompagné l'annonce de la citation énigmatique suivante : « Ma mère est devenue un cratère ».

Via une publication sur Twitter/X, Kojima Productions a précisé que Death Stranding Isolats est une « toute nouvelle série animée, se déroulant dans l'univers de Death Stranding, avec une histoire originale portée par son propre ensemble unique de personnages ». Pour autant, aucun détail supplémentaire n'a été fourni, en dehors d'une fenêtre de sortie.

DEATH STRANDING ISOLATIONS Teaser Trailer & New Details Revealed! "My mom became a crater." An all-new animated series set in the world of DEATH STRANDING, featuring an original story driven by its own unique ensemble of characters. Streaming exclusively on Disney+ in 2027! Directed by Takayuki Sano Series Composition & Screenplay by Tow Ubukata Animated by E&H production #DeathStranding #DeathStrandingIsolations — KOJIMA PRODUCTIONS (Eng) (@KojiPro2015_EN) October 30, 2026

Une fenêtre de sortie pour Death Stranding Isolations

Il va falloir patienter encore un petit moment car la diffusion de la série animée Death Stranding Isolations est prévue pour l'année 2027, et ce, en exclusivité sur Disney+. Malheureusement, Kojima Productions n'a pas révélé de date de sortie plus précise pour cette adaptation, qui est réalisée par Takayuki Sano et qui risque grandement d'intriguer la communauté.