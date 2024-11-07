Death Stranding Director's Cut est disponible sur Xbox Series

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 07 novembre 2024 à 17h55
À la surprise générale, Death Stranding Director's Cut a intégré le catalogue Xbox Series en toute discrétion. Ce lancement s'accompagne d'une promotion pour découvrir le titre à petit prix.
Death Stranding Director's Cut est disponible sur Xbox Series
Lors de sa sortie le 8 novembre 2019, Death Stranding était une exclusivité réservée à la PlayStation 4. Ce constat a également été observé pour sa version Director's Cut, lancée sur PlayStation 5 le 24 septembre 2021. Si les joueurs PC ont pu profiter du titre quelques mois après les versions console, les utilisateurs Xbox n'ont plus l'opportunité de vivre l'histoire de Sam Porter Bridges et de BB-28, son compagnon voyageant dans une capsule, depuis aout 2023. Mais depuis le 7 novembre 2024, il est possible de jouer à Death Stranding Director's Cut sur Xbox Series X/S.

Death Stranding Director's Cut disponible à moins de 20 euros sur Xbox Series

Si cette version de Death Stranding n'est pas disponible dans le Xbox Game Pass, elle est proposée sur le store des consoles Xbox Series à un tarif préférentiel. Pour son lancement, Death Stranding Director's Cut est proposé à 19,99 euros. Mais en plus de ce prix bas, le jeu possède l'option Play Anywhere. Une fois acheté, un utilisateur peut donc y jouer aussi bien sur console Xbox Series que sur PC.
Cet ajout au catalogue Xbox Series est dans la continuité du partenariat signé entre Hideo Kojima et Microsoft. Si les joueurs guettent avec impatience des nouvelles d'OD (anciennement connu sous le nom de projet Overdose), Death Stranding Director's Cut permet de patienter tout en découvrant l'univers imaginé par le créateur de la saga Metal Gear Solid. Vous pouvez l'acheter tout en faisant des économies grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose pour la somme de 12,69 € au lieu de 40 €, soit 68 % de réduction.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

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