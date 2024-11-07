Death Stranding Director's Cut est disponible sur Xbox Series



le 07 novembre 2024 à 17h55 Publié par Justine Manchuelle le 07 novembre 2024 à 17h55

À la surprise générale, Death Stranding Director's Cut a intégré le catalogue Xbox Series en toute discrétion. Ce lancement s'accompagne d'une promotion pour découvrir le titre à petit prix.