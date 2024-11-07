Death Stranding Director's Cut est disponible sur Xbox Series

Death Stranding : Le film racontera une histoire inédite, ça risque de diviser
Le film Death Stranding n'adaptera pas, à proprement parler, les aventures de Sam Porter Bridges.
Cet ajout au catalogue Xbox Series est dans la continuité du partenariat signé entre Hideo Kojima et Microsoft. Si les joueurs guettent avec impatience des nouvelles d'OD (anciennement connu sous le nom de projet Overdose), Death Stranding Director's Cut permet de patienter tout en découvrant l'univers imaginé par le créateur de la saga Metal Gear Solid. Vous pouvez l'acheter tout en faisant des économies grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose pour la somme de 12,69 € au lieu de 40 €, soit 68 % de réduction.
DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT— KOJIMA PRODUCTIONS (Eng) (@KojiPro2015_EN) November 7, 2024
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