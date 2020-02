Death Stranding : Une figurine Nendoroid pour Sam

Sam Porter Bridges, le protagoniste de Death Stranding, a été décliné sous une gamme de figurines de la marque Nendoroid, possédant la particularité d'être articulées.

est sorti en fin d'année exclusivement sur PS4, et n'a pas manqué de faire parler de lui, est pour cause, il propose un gameplay plutôt atypique, et est développé par le Japonais. Cela n'empêche pas certaines marques à proposer des objets dérivés,Contrairement aux figurines Pop!, très présentes dans l'univers vidéoludique, notamment avec les nombreuses statuettes Fortnite , plusieurs équipements sont disponibles pour une seule figurine. De plus, ces figurines sont également articulées. Ainsi, deux versions ont été dévoilées,. Si le B.B., un fusil, des bagages ou encore le scanner de terrain sont disponibles pour les deux versions, la plus complète, et donc la plus chère, proposeraPour ce qui est du prix, la version standard est vendue pour la somme de 5 200 Yens, soit 43 euros, alors que la version « Great Deliverer » est vendue pour 8 800 Yens, soit environ 73 euros., et se termineront le 19 mars prochain. Pour ce qui est des livraisons,, date qui pourrait se rapprocher de, prévue pour l' été prochain lors de son annonce