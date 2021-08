Death Stranding: Director's Cut dévoile son nouveau contenu

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



a été l'occasion pourde présenter plus en détail. Au programme de cette nouvelle édition, qu'il ne considère pas comme une véritable « director's cut » , des mécaniques de gameplay inédites, des nouvelles missions et modes, et un énorme clin d'œil àont été présentés à travers de nouvelles minutes de gameplay.Si les joueurs trouvaient que la version originale du titre était quelque peu compliquée,sera l'occasion pour les mécontents de profiter plus sereinement du jeu. Tout d'abord, Sam Porter (Norman Reedus) disposera dequi lui faciliteront beaucoup la tâche :permettant de faire des sauts beaucoup plus hauts, et ce, sans subir de dégâts lors de la chute,permettant d'envoyer des livraisons à un point défini, etque nous connaissons déjà, mais qui pourra désormais se tenir aux côtés de Sam, et même le porter.Par ailleurs, plusieurs modes ont été dévoilés, parmi lesquels nous avons pu découvrir un mode de course contre-la-montre, mais aussi un champ de tir permettant aux joueurs de s'améliorer et de tester les armes, anciennes comme les nouvelles.D'autre part, de nouvelles missions seront disponibles, dont une qui se déroulera dans « une mystérieuse installation », et faisant indéniablement penser à Metal Gear Solid Pour finir, une nouvelle zone et un énième monstre se sont dévoilés à la toute fin de la vidéo, laissant un mystère en suspend. Est-ce pour annoncer un nouveau boss, ou peut-être une suite à venir ? Nous le saurons certainement lors de la sortie de Death Stranding: Director's Cut qui aura lieu le 24 septembre en exclusivité sur PS5.