Death Stranding 2 : Norman Reedus confirme qu'une suite est en préparation

Depuis la sortie de, en novembre 2019, de nombreux débats ont fait mention d'une potentielle suite, ces derniers étant, bien évidemment, alimentés par diverses photos ou prises de parole d'Hideo Kojima, lequel n'hésite pas à embrouiller celles et ceux qui le suivent. Toutefois, en fonction des informations plus ou moins officielles que nous avons, cela ne fait que peu de doute que, ou un autre jeu dans cet univers. C'est désormais officiel, selon les propos de l'acteur Norman Reedus.Durant une interview avec le média Leo Edit, celui-ci est revenu sur sa carrière d'acteur, mais également de sa présence dans le monde vidéoludique, par le biais de son interprétation de Sam Porter Bridges, dans Death Stranding. Au moment d'évoquer ce point, le natif d'Hollywood, en Floride, explique, sans dire autre chose, que « nous venons de commencer le deuxième ».Par la suite,, et que cela vient de son ami Guillermo Del Toro, qui l'a appelé en expliquant qu'un « gars nommé Hideo Kojima va te contacter, tu dis juste oui ». Quelques jours plus tard, le développeur japonais vient à San Diego et exposait un projet à l'acteur (Silent Hill), conduisant à la collaboration de ces deux personnes. L'intégralité de cette interview, où une grande partie concerne The Walking Dead, est à retrouver, en anglais, sur le site Leo Edit , mais avec ces paroles, nul doute que nous en saurons plus très vite (et que les joueurs seront ravis de cette nouvelle). D'ailleurs, Kojima Productions recrute de nouveaux talents , pour un jeu non annoncé, alors que le studio travaille actuellement sur des projets Death Stranding , quant à lui, est disponible sur PC et PlayStation.