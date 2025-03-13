Woodkid dévoile « To The Wilder », un puissant morceau pour Death Stranding 2

Woodkid revient en force avec « To The Wilder », un morceau intense créé spécialement pour Death Stranding 2: On The Beach. Cette nouvelle collaboration avec Hideo Kojima confirme une fois de plus la forte connexion de l'artiste français avec l'univers vidéoludique, après ses participations remarquées sur des projets comme Assassin's Creed ou encore la série Arcane inspirée de League of Legends.
Une collaboration artistique ambitieuse
Yoann Lemoine, alias Woodkid, a dévoilé son nouveau titre « To The Wilder », qui figure au cœur du récent trailer de dix minutes dévoilé pour Death Stranding 2: On The Beach. Ce morceau puissant souligne l'approche immersive de Woodkid, fidèle à son univers sonore unique et épique. L'artiste français avait déjà collaboré avec Kojima en 2022 avec le morceau « Goliath », et expliquait alors partager avec le créateur japonais une vision commune de l'art :
Nous avons échangé sur l'importance du temps et du rythme, sur cette idée presque politique de créer sans précipitation, d'offrir des œuvres réfléchies et abouties.
Cette philosophie créative explique sans doute pourquoi Kojima lui renouvelle sa confiance pour Death Stranding 2: On The Beach.
« To The Wilder », un morceau au cœur de l'univers de Death Stranding 2
Pour ce nouveau morceau, Woodkid s'est plongé intensément dans le riche univers narratif du jeu. « To The Wilder » accompagne ainsi le trailer officiel de 10 minutes dévoilé récemment, illustrant parfaitement l'atmosphère sombre, poétique et intrigante propre à Death Stranding. L'artiste travaille également depuis 2022 sur la composition complète de la bande-son orchestrale du jeu, confirmant son implication profonde dans le projet.
Woodkid, un habitué de la musique vidéoludique
Ce n'est pas la première fois que Woodkid marque de son empreinte l'univers vidéoludique. L'artiste avait notamment participé à la création musicale d'une bande-annonce marquante pour la saga Assassin's Creed, confirmant déjà sa capacité à sublimer l'émotion et l'action par la musique. Plus récemment, il a également signé une piste de la célèbre série animée Arcane, tirée de l'univers de League of Legends, renforçant sa réputation de compositeur incontournable dans ce domaine. Cette implication régulière dans les projets vidéoludiques montre clairement l'importance que prend ce média pour Woodkid, lui permettant d'exprimer pleinement son talent à travers des compositions puissantes et immersives.
Death Stranding 2 aura droit à sa tournée symphonique
Parallèlement à cette annonce musicale, Death Stranding 2 bénéficiera prochainement d'une tournée orchestrale intitulée « Death Stranding 2: On The Beach ». Le compositeur Ludvig Forssell orchestrera des morceaux issus du premier jeu ainsi que du prochain volet :
La musique de Death Stranding navigue entre ballades intimistes, synthwave et grands moments orchestraux. J'ai hâte de partager cette expérience avec le public grâce à des arrangements spécialement adaptés au format symphonique.
Cette tournée vient renforcer l'aspect ambitieux et artistique de la licence, lui donnant une dimension culturelle supplémentaire.
Woodkid et Kojima : une association prometteuse pour l'avenir
Avec cette collaboration renouvelée pour Death Stranding 2, Woodkid et Kojima confirment leur volonté commune d'explorer les liens profonds entre musique et narration dans le jeu vidéo. Cette démarche artistique, qui prône une création soignée et réfléchie, promet aux joueurs une expérience hors du commun, où l'immersion sera amplifiée par la puissance évocatrice de la musique.
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