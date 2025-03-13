Woodkid dévoile « To The Wilder », un puissant morceau pour Death Stranding 2



le 13 mars 2025 à 14h50 Publié par Florian Lelong le 13 mars 2025 à 14h50

Woodkid revient en force avec « To The Wilder », un morceau intense créé spécialement pour Death Stranding 2: On The Beach. Cette nouvelle collaboration avec Hideo Kojima confirme une fois de plus la forte connexion de l'artiste français avec l'univers vidéoludique, après ses participations remarquées sur des projets comme Assassin's Creed ou encore la série Arcane inspirée de League of Legends.