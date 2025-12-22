Hideo Kojima ne serait jamais devenu créateur de jeux vidéo sans ce titre culte



le 22 décembre 2025 à 17h20 Publié par Justine Manchuelle le 22 décembre 2025 à 17h20

Créateur de Metal Gear Solid et de Death Stranding, Hideo Kojima est l'une des figures les plus connues du monde du jeu vidéo. Mais il n'aurait peut-être jamais trouvé cette vocation s'il n'avait pas rencontré une autre figure vidéoludique majeure.