Hideo Kojima ne serait jamais devenu créateur de jeux vidéo sans ce titre culte

Créateur de Metal Gear Solid et de Death Stranding, Hideo Kojima est l'une des figures les plus connues du monde du jeu vidéo. Mais il n'aurait peut-être jamais trouvé cette vocation s'il n'avait pas rencontré une autre figure vidéoludique majeure.
À la simple évocation de son nom, des millions de joueurs frissonnent ou sourient instantanément. Avec ses histoires profondes, ses cinématiques impressionnantes et son goût pour l'infiltration, Hideo Kojima s'est imposé comme l'un des maîtres du jeu vidéo. Après la saga Metal Gear Solid et les deux jeux Death Stranding
, le producteur, scénariste et directeur a annoncé travailler sur 2 nouveaux projets : OD
et PHYSINT.
Cependant, tous ces chefs-d'œuvre n'auraient surement jamais vu le jour si Hideo Kojima n'avait pas joué à Super Mario Bros.
quand il était étudiant.
Super Mario Bros., le titre qui a incité Hideo Kojima à se tourner vers le jeu vidéo
Le maître a partagé cette anecdote étonnante lors d'un entretien mis en ligne sur la chaîne YouTube Wired Japan
. Hideo Kojima a raconté que pendant ses études, il a joué pendant un an à Super Mario Bros
. Il était tellement captivé par le titre de Nintendo qu'il n'hésitait pas à sécher ses cours à l'université afin de rentrer chez lui pour enchaîner les niveaux
du célèbre jeu de plateforme.
En découvrant cette anecdote, les fidèles des jeux d'Hideo Kojima peuvent se demander comment Mario a pu l'inciter à développer des jeux vidéo. Ce type de gameplay est très loin de la marque de fabrique du maître. Cependant, plus que le gameplay, il a remarqué le potentiel lié aux histoires racontées
.
Sans Super Mario, je ne serais probablement pas dans ce secteur. Je ne peux plus vraiment y jouer maintenant, par contre. Mais on avait vraiment l'impression de vivre une aventure. Quand j'ai vu ça, même si c'était du pixel art sans scénario, j'ai senti que ce médium surpasserait un jour le cinéma. Cette conviction m'a conduit vers l'industrie du jeu vidéo.
Un génie profondément marqué par le cinéma et les grands réalisateurs
Si Mario a donné envie à Hideo Kojima de se lancer dans le jeu vidéo, le maître reste avant tout un grand passionné de cinéma. Parmi ses inspirations figurent d'ailleurs de grands noms du Septième Art comme Martin Scorsese, Stanley Kubrick, Alfred Hitchcock, Akira Kurosawa ou encore John Carpenter.
Cette passion pour les plans travaillés et les histoires complexes sont très présentes dans ses œuvres, ce qui a contribué à sa renommée internationale.
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