Death Stranding 3 : Le concept est là, mais ça se fera sans Kojima

Hideo Kojima a confirmé avoir rédigé le concept de Death Stranding 3. Mais le créateur japonais souhaite désormais passer la main et se consacrer à ses autres projets, OD et Physint.
Depuis la sortie de Death Stranding 2: On the Beach
en juin dernier, les fans s'interrogent déjà sur l'avenir de la licence. Hideo Kojima, connu pour son implication totale dans ses projets, a surpris en révélant qu'il avait déjà imaginé la trame du troisième opus, mais qu'il ne comptait pas le diriger lui-même. Une petite surprise, qui réduit la chance de voir cette suite arriver, au moins à moyen terme.
Le concept de Death Stranding 3 déjà prêt
Lors d'un live organisé par PlayStation
, Hideo Kojima a expliqué avoir écrit le concept de Death Stranding 3
. Toutefois, il ne souhaite pas s'investir personnellement dans sa réalisation :
Je ne prévois pas de le faire (DS3) pour le moment. Parce que la fin de Death Stranding 2 rimait avec ma fin sur la série. Mais j'ai déjà écrit le concept de DS3. Je l'ai donc en mémoire. J'espère que quelqu'un le créera pour moi.
L'espoir de voir Death Stranding 3 arriver un jour serait donc que le génie japonais délègue à quelqu'un d'autre en partageant sa vision et son concept du projet. Cette déclaration marque donc un vrai tournant, mais nous pouvons nous attendre un à tout avec Hideo Kojima, même avec l'annonce surprise de cette suite d'ici quelques années.
En attendant, ce dernier se concentre désormais sur deux projets déjà confirmés : OD
, une expérience énigmatique développée avec Xbox Game Studios, et Physint
, présenté comme un jeu « interactif
» mêlant cinéma et espionnage.
Quel avenir pour Death Stranding 3 ?
La perspective d'un troisième opus existe bel et bien, mais son avenir reste incertain
. Si Norman Reedus pourrait reprendre son rôle de Sam Porter Bridges, rien n'assure que l'expérience sera fidèle aux attentes si Hideo Kojima n'est pas directement impliqué. Le risque serait de voir un Death Stranding 3
perçu comme une œuvre « orpheline » du style unique de son créateur, ce qui pourrait décourager certains studios ou éditeurs d'en assumer le développement.
Il est également possible que la saga s'arrête là, et que plus aucun opus ne voit le jour. Seul l'avenir nous le dira, mais les propos d'Hideo Kojima permettent de clarifier la situation. Death Stranding 3 existe donc déjà sur le papier
, mais son destin dépendra de la volonté d'un autre studio à reprendre le flambeau.
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Sacré kojima