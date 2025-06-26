Death Stranding 2 : Quelle est sa durée de vie ?

Retrouvez toutes les informations relatives à la durée de vie de Death Stranding 2, et donc le nombre d'heures nécessaires pour terminer le nouveau jeu de Kojima Productions.

Durée de vie de Death Stranding 2

Combien d'heures pour terminer Death Stranding 2 ?

Terminer l'histoire principale de Death Stranding 2 → Entre 35 à 40 heures.

→ Entre 35 à 40 heures. Terminer l'histoire principale de Death Stranding 2 et faire de l'annexe → Plus de 60 heures.

→ Plus de 60 heures. Terminer Death Stranding 2 à 100 % → Plus de 100 heures.

Disponible sur la dernière console de Sony/PlayStation,, qui est la suite du premier opus de la franchise, Death Stranding, est développé par Kojima Productions et édité par Sony Interactive. De nombreux joueurs et joueuses comptent se plonger dans les nouvelles aventures de Sam Porter Bridges. D'ailleurs, certains d'entre eux se demandentdépend, comme vous vous en doutez, de votre façon de jouer ainsi que de vos objectifs. Si vous souhaitez décrocher le Platine de, vous passerez nécessairement beaucoup plus d'heures sur le titre de Kojima Productions qu'une personne ne désirant que terminer l'histoire principale. En outre, cela va dépendre du temps que vous allouerez aux quêtes secondaires.Néanmoins, grâce aux différents retours et à notre expérience personnelle sur le soft, nous pouvons vous fournir une estimation à propos de, et donc le nombre d'heures que vous passerez sur le titre avant de voir l'écran des crédits défiler. Afin que cela soit plus simple et plus clair, nous avons distingué trois objectifs précis : finir seulement l'histoire principale, terminer le scénario et faire de l'annexe, mais aussi atteindre le 100 %.Ainsi,, et occupera pendant un long moment les chasseurs et chasseuses de trophées, soient celles et ceux qui veulent le Platine du jeu.Rappelons, en guise de conclusion, que(ou Death Stranding 2: On the Beach, de son nom complet) est à retrouver sur la dernière console de Sony/PlayStation, la PS5.