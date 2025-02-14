Death Stranding 2 : Sa date de sortie serait proche

Prévu pour 2025, Death Stranding ne possède pas encore de date de sortie définitive. Mais une information majeure semble indiquer un lancement plus rapide que prévu.
Death Stranding 2: On the Beach
est l'une des sorties majeures du catalogue PlayStation 5 pour l'année 2025. Absent lors du State of Play du 12 février, le titre suscite l'inquiétude chez la communauté. Malgré un lancement toujours prévu dans les mois qui viennent, ni Hideo Kojima ni Sony n'ont donné de précisions supplémentaires sur sa date de sortie. Cependant, le jeu est bel et bien dans les dernières étapes de production à en croire certaines informations provenant de 2 pays très différents.
Death Stranding 2: On the Beach déjà évalué dans deux pays
Avant d'être commercialisé, tout jeu vidéo doit obtenir une évaluation indiquant les thèmes abordés et l'âge recommandé pour le découvrir
. En Europe, le PEGI est utilisé. Mais dans d'autres régions du monde, le système employé est différent, tout comme les délais nécessaires à un titre pour obtenir son évaluation. Or, la Corée du Sud et le Brésil auraient déjà rendu leur verdict au sujet de Death Stranding 2.
Death Stranding 2: On the Beach has been rated in Brazil: www.in.gov.br/web/dou/-/po... There was no release date announcement at yesterday's State of Play, but a special panel is planned for SXSW 2025 on March 9: www.gematsu.com/event/playst...
— Gematsu (@gematsu.com) 13 février 2025 à 07:57
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Ce détail peut sembler anecdotique, mais il est révélateur. La démarche constitue l'une des dernières étapes avant la production des copies physiques à grande échelle et le lancement.
Néanmoins, il faut garder à l'esprit que ce détail ne garantit pas une sortie de Death Stranding 2 dans le mois à venir.
En revanche, la date de lancement pourrait être communiquée courant mars.
Un « panel spécial » à SXSW va être organisé le 9 mars prochain en présence d'Hideo Kojima. Le réalisateur et producteur pourrait profiter de l'événement pour donner la précieuse information et dévoiler dans le même temps la nouvelle bande-annonce
du titre.
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