Death Stranding 2 : Sa nouvelle bande-annonce n'est pas la préférée d'Hideo Kojima

Hideo Kojima travaille sur le montage de la nouvelle bande-annonce de Death Stranding 2. Pour l'occasion, il a parcouru son travail et est revenu sur son trailer préféré, tiré d'un titre devenu légendaire.
Les admirateurs d'Hideo Kojima savent que le maître est un grand passionné de cinéma et de mise en scène. De fait, il accorde une attention toute particulière au montage des différentes bandes-annonces de ses jeux
. Récemment, il a partagé quelques images tirées du nouveau trailer de Death Stranding 2
, sur lequel il travaille en ce moment. Cela a incité le réalisateur à revoir l'ensemble de son oeuvre et à revenir en détail sur son processus de travail ainsi que sur sa vidéo préférée.
Death Stranding 2 dans l'ombre de Metal Gear Solid V: The Phantom Pain
Sur X/Twitter, Hideo Kojima a confié qu'il était victime d'un blocage pendant cette phase de montage. Il a donc revu plusieurs bandes-annonces de jeux qu'il a réalisées, à l'image de celles de Zone of the Enders, Metal Gear Rising : Revengeance ou de Castlevania : Lords of Shadow. Il explique notamment avoir « sélectionné toutes ces chansons, je les ai mises en forme, j'ai sélectionné le texte, j'ai choisi les dialogues, j'ai collé le son, j'ai édité et j'ai mixé le tout. C'est la même chose aujourd'hui qu'à l'époque. J'ai juste moins de temps à consacrer à l'édition
. ».
Le maître explique notamment que le processus de création n'a pas bougé
, rendant si reconnaissables les vidéos qu'il réalise. Cependant, en parcourant l'ensemble de son travail, il s'est arrêté quelques instants sur Metal Gear Solid V: The Phantom Pain.
Il déclare que la bande-annonce qu'il a réalisé pour l'E3 2015 et « qui utilise la chanson 'Elegia' de New Order (tirée de l'album 'Low-Life') » reste à ce jour sa préférée.
D'ailleurs, de nombreux joueurs ont partagé un avis similaire, gardant en mémoire cette vidéo comme la plus emblématique de toute la filmographie d'Hideo Kojima. Il ne nous reste plus qu'à sagement patienter jusqu'à la diffusion de la nouvelle bande-annonce de Death Stranding 2 pour savoir si celle-ci la détrônera.
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