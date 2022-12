Death Stranding 2 ne sera pas une suite « ordinaire »

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Trois ans après la sortie très remarquée de Death Stranding, qui a su trouver son public malgré son gameplay unique et une approche différente de ce que nous pouvons connaître,. Nous n'avons eu le droit qu'à un trailer, qui donne quelques indices potentiels sur cette suite, mais Hideo Kojima a tenu à s'exprimer, dans le podcast Brain Structure Celui-ci explique, notamment, que la technologie s'est « vraiment améliorée au cours des trois dernières années », permettant notamment de faire des choses qui étaient irréalisables lors du développement de Death Stranding. De fait, lui et les équipes, se sont mis au défi de nous proposer quelque chose d'autre, et ce Death Stranding 2 , qui n'est pas le nom définitif, ne sera pas « une suite ordinaire ».Le développeur continue en affirmant que, bien que certains moments seront nostalgiques. Mais il ne peut « pas en dire plus pour l'instant », et il va falloir s'armer de patience avant d'avoir quelconque information au sujet de cette suite.Aucune date de sortie n'a été partagée, et si nous regardons en arrière, il s'était écoulé trois ans entre l'annonce de Death Stranding et sa sortie. Espérons que ce laps de temps sera un peu plus court ici. D'ailleurs, Hideo Kojima a déjà indiqué qu'il avait réécrit une partie de l'histoire après la pandémie du COVID-19