Death Stranding 2 : Faites le point sur l'histoire de Death Stranding en vidéo

À quelques jours de la sortie de Death Stranding 2, PlayStation offre une vidéo récapitulative concernant l'histoire de Death Stranding, pour préparer les joueurs.
Comme vous le savez probablement déjà, l'attente touche bientôt à sa fin : Death Stranding 2 On the Beach
est sur le point de se rendre disponible sur la dernière console de Sony/PlayStation, la PS5. Pour préparer les joueurs et les joueuses à ce nouvel opus, une vidéo revenant sur les événements de Death Stranding a été partagée
.
Un trailer récapitulatif sur l'histoire de Death Stranding avant la sortie de Death Stranding 2
En effet, il y a très peu de temps, PlayStation a partagé, sur sa chaîne YouTube, une vidéo offrant un résumé du scénario de Death Stranding afin que les joueurs et les joueuses soient prêts pour le lancement de Death Stranding 2
, qui est, pour rappel, prévu pour le 26 juin 2025.
Cette nouvelle communication visuelle, qui dure un peu plus de six minutes et qui ne montre, évidemment, pas tout, est donc une aubaine pour toutes celles et ceux qui n'ont pas fait le premier jeu de la franchise créée par Kojima Productions ou qui ne se souviennent plus de son histoire.
Ce que l'on sait de Death Stranding 2
D'après les informations partagées sur la page PlayStation Store du titre, Death Stranding 2
, dont les événements se déroulent onze mois après ceux du premier jeu, nous invitera, une nouvelle fois, à incarner Sam Porter Bridges. Accompagné par divers personnages, le protagoniste devra entamer « un nouveau périple visant à empêcher l'extinction de l'humanité
». Le soft posera une question fondamentale, liée au premier jeu : « aurions-nous dû établir des liens ?
». Death Stranding 2
proposera un monde ouvert, composé de diverses zones et influencé par la météo. Divers obstacles se dresseront ainsi sur le chemin de Sam, et par extension des joueurs.
Rappelons, en guise de conclusion, que Death Stranding 2
arrive le 26 juin 2025 sur PS5. Il est possible d'y jouer avec quelques jours d'avance grâce à l'accès anticipé
.
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