Death Stranding 2 accès anticipé : Comment y jouer en avance ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
modifié le 23 juin 2025 à 18h07
De nombreux joueurs et joueuses pourront jouer à Death Stranding 2 plus tôt, avant sa sortie. Si vous êtes intéressé par l'accès anticipé de cette suite, sachez que nous vous expliquons comment faire.
Death Stranding 2 accès anticipé : Comment y jouer en avance ?
Comme vous le savez probablement déjà, Death Stranding 2: On The Beach arrive à la fin du mois de juin 2025. De nombreux joueurs et joueuses sont impatients de découvrir la suite des aventures de Sam Porter Bridges. D'ailleurs, comme beaucoup d'autres jeux, Death Stranding 2 va avoir le droit à un accès anticipé, permettant, ainsi, à la communauté de se plonger dedans avec quelques jours d'avance.

Il se peut que vous désiriez faire partie de celles et ceux qui lanceront la suite de Death Stranding avant son lancement, mais que vous ne sachiez pas comment faire. C'est pourquoi, nous vous indiquons, dans ce qui suit, comment profiter de l'accès anticipé de Death Stranding 2, et donc comment y jouer en avance.

Comment jouer en avance à Death Stranding 2 grâce à l'accès anticipé ? 

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Si vous souhaitez parcourir Death Stranding 2 avant tout le monde, et ce grâce à l'accès anticipé, cela est possible, mais à une condition.

En effet, pour bénéficier de l'accès anticipé de Death Stranding 2 et donc y jouer plusieurs jours en avance, il est impératif d'acheter une édition bien spécifique du prochain titre d'Hideo Kojima. Pour être plus précis, en précommandant l'édition Deluxe numérique ou bien le collector de ce deuxième opus Death Stranding, vous pourrez profiter de l'accès anticipé de Death Stranding 2. Rappelons, d'ailleurs, que l'accès anticipé permet de jouer à Death Stranding 2 avec 48h d'avance, soit dès le 24 juin 2025, selon les informations partagées.

D'après les informations disponibles sur le PlayStation Store, notamment sur la page de l'édition numérique Deluxe, qui présente un compte à rebours, l'accès anticipé de Death Stranding 2 serait disponible dès 00h (heure française), le 24 juin.

Le contenu des éditions de Death Stranding 2

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Évidemment, les éditions Deluxe numérique et collector de Death Stranding 2 ne comportent pas seulement l'accès anticipé au titre. Nous vous listons les différents éléments présents dans ces versions ci-dessous :

Avantages Deluxe
numérique		 Collector
Jeu complet (numérique pour la Deluxe et Collector) Oui Oui
Accès anticipé de 48 heures Oui Oui
Accès anticipé : Mitrailleuse (balles multifonctions) nv.1 Oui Oui
Squelette de combat : doré (nv.1, nv.2, nv.3) Oui Oui
Squelette à boost : doré (nv.1, nv.2, nv.3) Oui Oui
Squelette de bokka : doré (nv.1, nv.2, nv.3) Oui Oui
Badge : Quokka Oui Oui
Badge : Félin chiral Oui Oui
Badge : Pourquoi moi ? Oui Oui
Boîte collector Non Oui
Figurine Magellan Man (environ 38 cm) Non Oui
Figurine Dollman (environ 7,62 cm) Non Oui
Cartes stylisées Non Oui
Lettre de Hideo Kojima Non Oui

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Rappelons, en guise de conclusion, que Death Stranding 2 sort le 26 juin 2025 sur la dernière console de Sony/PlayStation, la PS5. Comme dit précédemment, l'accès anticipé débute le 24 juin.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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