Death Stranding 2 accès anticipé : Comment y jouer en avance ?

De nombreux joueurs et joueuses pourront jouer à Death Stranding 2 plus tôt, avant sa sortie. Si vous êtes intéressé par l'accès anticipé de cette suite, sachez que nous vous expliquons comment faire.

Comment jouer en avance à Death Stranding 2 grâce à l'accès anticipé ?

Le contenu des éditions de Death Stranding 2

Avantages Deluxe

numérique Collector Jeu complet (numérique pour la Deluxe et Collector) Oui Oui Accès anticipé de 48 heures Oui Oui Accès anticipé : Mitrailleuse (balles multifonctions) nv.1 Oui Oui Squelette de combat : doré (nv.1, nv.2, nv.3) Oui Oui Squelette à boost : doré (nv.1, nv.2, nv.3) Oui Oui Squelette de bokka : doré (nv.1, nv.2, nv.3) Oui Oui Badge : Quokka Oui Oui Badge : Félin chiral Oui Oui Badge : Pourquoi moi ? Oui Oui Boîte collector Non Oui Figurine Magellan Man (environ 38 cm) Non Oui Figurine Dollman (environ 7,62 cm) Non Oui Cartes stylisées Non Oui Lettre de Hideo Kojima Non Oui

Comme vous le savez probablement déjà,arrive à la fin du mois de juin 2025. De nombreux joueurs et joueuses sont impatients de découvrir la suite des aventures de Sam Porter Bridges. D'ailleurs, comme beaucoup d'autres jeux,va avoir le droit à, permettant, ainsi, à la communauté de se plonger dedans avec quelques jours d'avance.Il se peut que vous désiriez faire partie de celles et ceux qui lanceront la suite de Death Stranding avant son lancement, mais que vous ne sachiez pas comment faire. C'est pourquoi, nous vous indiquons, dans ce qui suit,Si vous souhaitez, cela est possible, mais à une condition.En effet,, il est impératif d'acheter une édition bien spécifique du prochain titre d'Hideo Kojima. Pour être plus précis, en précommandant l'édition Deluxe numérique ou bien le collector de ce deuxième opus Death Stranding, vous pourrez. Rappelons, d'ailleurs, que, soit dès le 24 juin 2025, selon les informations partagées.D'après les informations disponibles sur le PlayStation Store, notamment sur la page de l'édition numérique Deluxe, qui présente un compte à rebours,serait disponible dès 00h (heure française), le 24 juin.Évidemment, les éditions Deluxe numérique et collector dene comportent pas seulement l'accès anticipé au titre. Nous vous listons les différents éléments présents dans ces versions ci-dessous :Rappelons, en guise de conclusion, quesort le 26 juin 2025 sur la dernière console de Sony/PlayStation, la PS5. Comme dit précédemment,débute le 24 juin.