Death Stranding 2 : De bonnes nouvelles partagées par Hideo Kojima

Dans un tweet, Hideo Kojima a révélé qu'une étape majeure du projet était enfin terminée, mais il reste encore beaucoup de travail.
Attendu pour 2025, Death Stranding 2: On The Beach
est l'une des sorties majeures annoncées cette année pour la PlayStation 5. En développement depuis plusieurs années, la communauté peut suivre la progression du projet via des informations partagées par son créateur, Hideo Kojima
. Récemment, celui-ci révélait sur X/Twitter que le crunch avait officiellement commencé
. Mais le 21 janvier, il a donné de nouvelles informations, accompagnées d'une courte vidéo.
Les enregistrements des doublages et les tournages de Death Stranding 2 sont officiellement terminés
Dans cette nouvelle publication, Hideo Kojima remercie Shioli Kutsuna pour son travail et lui remet un bouquet de fleurs
. Il accompagne ce message d'un petit mot à destination de l'actrice qui a notamment participé aux tournages de prises de vue réelles pour la capture. « Merci beaucoup pour ton travail acharné ! Malgré les défis de la pandémie, elle a géré la numérisation 3D, la capture des performances à Los Angeles et l'enregistrement des voix en anglais et en japonais dans différents endroits. Excellent travail, et très apprécié !
».
Bien connue des amateurs de cinéma, Shioli Kutsuna est notamment apparue dans les films Deadpool. Cependant, elle a été choisie par Hideo Kojima pour incarner le personnage de Rainy.
Ce choix n'est d'ailleurs pas anodin car le réalisateur a expliqué qu'il « est difficile d'exprimer correctement le teint, les cheveux foncés et les yeux des personnes asiatiques. L'apparence de Shioli dans « DS2 » est un défi pour nous
».
Même si la fin du doublage semble annonciatrice de la sortie prochaine du titre, Hideo Kojima a insisté sur le fait que le lancement de Death Stranding 2 n'était pas prévu dans les semaines à venir
. Il va donc falloir encore patienter avant de voir arriver la suite de ce titre mythique arriver sur PlayStation 5.
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