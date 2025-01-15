Death Stranding 2 entre en phase de crunch, mais à quel prix pour Hideo Kojima ?

Attendu pour 2025, Death Stranding 2 est en passe d'être terminé. Si Hideo Kojima a voulu rassurer la communauté via quelques messages, ceux-ci inquiètent à cause d'un détail.
La suite de Death Stranding, exclusivité PS5, sera disponible dans le courant de l'année, sans date précise pour le moment. Si le développement se poursuit, Hideo Kojima a précisé que le titre était entré en phase de crunch
. Ce détail marque la phase finale du développement de Death Stranding 2
, mais également une période de travail plus chargée pour les équipes. Or, cette surcharge d'activité est difficile à vivre pour le directeur et producteur du jeu.
Death Stranding 2 et les autres jeux du studio épuisent physiquement et mentalement Hideo Kojima
Hideo Kojima a donné quelques indications sur la quantité de travail qui l'attend pendant cette période de crunch
. Il a déclaré qu'en plus « du mixage et de l'enregistrement des voix japonaises, il y a une pile inévitable d'autres tâches : rédaction de commentaires, d'explications, d'essais, d'interviews, de discussions et de travaux non liés au jeu. C'est incroyablement difficile.
»
Cette accumulation de vérifications et de tâches réclame une grande force mentale et une résistance physique. Mais Hideo Kojima se sent très fatigué. Même s'il a tenu à rassurer les joueurs via une série de messages sur X/Twitter, ses admirateurs ont répondu en retour que le maître devait prendre du temps pour se reposer.
D'autres insistent sur le fait que le développement est presque terminé et qu'il n'est pas nécessaire d'assister à chaque étape.
Il ne faut pas oublier qu'Hideo Kojima a aujourd'hui 61 ans et que Death Stranding 2 n'est pas le seul projet sur lequel il travaille
. En effet, son temps est partagé entre cette suite, le projet OD et le projet PHYSINT,
qui n'ont pas encore été présentés au public. Même s'il a évoqué un moment de détente après une dure journée de travail en regardant un film, Hideo Kojima reste très investi sur le projet. Le maître ne pourra certainement souffler qu'après la sortie de Death Stranding 2, mais ses autres projets pourraient l'inciter à poursuivre ses efforts.
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