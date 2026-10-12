Deadlock, qui n'est pas encore sorti, fait déjà mieux que Team Fortress 2 sur Steam

Bien qu'il soit encore en phase de test sur invitation, Deadlock a encore battu un record. Le nouveau MOBA de Valve a officiellement dépassé le record absolu de joueurs simultanés de Team Fortress 2, propulsé par l'arrivée d'un héros étonnant maniant un échiquier magique.

Le nouveau projet de Valve continue de rassembler les joueurs en dépit de son statut particulier. Alors que Deadlock n'est techniquement accessible que via un système d'invitation fermé, il s'impose déjà comme l'un des titres les plus populaires de sa catégorie. Récemment, le jeu a franchi un cap symbolique majeur en atteignant un pic exceptionnel de 262 145 joueurs connectés simultanément selon les données de SteamDB.

Un record qui bouscule la hiérarchie

Ce chiffre impressionnant prend une toute autre dimension lorsqu'on le compare aux autres monuments du studio. La dernière mise à jour majeure a en effet permis à Deadlock de surpasser le record absolu d'affluence de Team Fortress 2, qui s'établissait à 253 997 joueurs simultanés. Bien que ce dernier chiffre ne prenne pas en compte les joueurs consoles de l'époque de la compilation « Orange Box », il s'agit du véritable sommet d'audience enregistré par le célèbre jeu de tir sur PC il y a seulement trois ans.

Bien sûr, la comparaison directe comporte quelques limites. Le marché du jeu vidéo sur ordinateur était globalement moins massif à l'âge d'or de Team Fortress 2, et son approche frénétique héritée de Quake s'adressait probablement à un public plus restreint que la formule hybride actuelle mêlant jeu de tir héroïque et MOBA. Néanmoins, la performance de Deadlock reste remarquable dans un secteur réputé extrêmement difficile d'accès pour les nouvelles licences.

Solomon, le magicien des échecs qui change la donne

Ce pic de popularité coïncide avec l'ajout récent de plusieurs personnages, dont un héros qui attire particulièrement l'attention. Nommé Solomon, ce magicien utilise une arme tout à fait singulière qui prend la forme d'un échiquier. Chaque rechargement de son arme recrée une configuration de plateau issue de véritables parties historiques, variant en fonction du nombre de munitions restantes pour remplir le terrain.

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Ce niveau de détail obsessionnel montre bien que Valve accorde un soin tout particulier au développement de son nouveau titre multijoueur.

C'est précisément ce genre de nouveauté créative qui alimente l'engouement autour de cette phase de test. Depuis les premières fuites concernant le projet il y a plus de deux ans, la dynamique ne semble jamais s'essouffler, prouvant que la formule secrète du développeur américain fonctionne toujours à merveille et que la concurrence va devoir prendre ce nouveau rival très au sérieux. Toutefois, aucune date de sortie définitive n'a été annoncée pour le moment, laissant Deadlock en état d'alpha.