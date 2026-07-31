Deadlock déploie enfin son vrai mode classé et se rapproche de la bêta ouverte

Valve vient de déployer une refonte majeure pour Deadlock en introduisant un véritable mode classé. Si cette mise à jour très attendue promet des parties plus équilibrées, le studio prévient les joueurs que les prochaines semaines s'annoncent particulièrement chaotiques le temps que le système se stabilise.

Valve vient de franchir une étape décisive dans le développement de son jeu d'action stratégique. Après des mois d'attente et de spéculations, le studio a officiellement intégré un mode classé structuré à Deadlock. Cette mise à jour s'accompagne d'une refonte complète de l'équilibrage des parties, une modification si profonde qu'elle risque de rendre l'expérience de jeu assez instable au cours des prochaines semaines.

Une séparation nécessaire entre jeu classique et compétition

Avant cette mise à jour, l'approche de la compétition sur Deadlock était pour le moins rudimentaire. Le mode classé correspondait tout simplement au mode de jeu standard. Les joueurs sélectionnaient leurs héros favoris, lançaient la recherche de partie et tentaient de grimper dans les classements sans véritable filtre.

Bien que la structure de base reste familière, le nouveau système instaure de nombreuses règles inédites pour garantir des affrontements plus équitables. Cette évolution était devenue indispensable face aux fluctuations de la popularité du titre, qui engendraient des écarts de niveau parfois frustrants.

Désormais, le mode classé n'est plus l'unique option pour disputer une partie normale. Un mode standard a été mis en place pour ceux qui souhaitent s'entraîner ou simplement éviter la pression inhérente à la compétition. C'est d'ailleurs dans ce mode qu'il faudra faire ses preuves : l'accès aux parties classées nécessite dorénavant de remporter quinze victoires avec au moins trois héros différents.

Onze nouveaux rangs et des ajustements dynamiques

Une fois les conditions remplies, les joueurs peuvent se lancer dans l'arène compétitive. Les anciens classements ont été purement et simplement supprimés au profit de onze nouveaux rangs, chacun divisé en plusieurs sous-rangs à valider avant d'obtenir une promotion. La progression est mise à jour après chaque affrontement. Pour les joueurs atteignant les sommets du classement, les critères de maintien évolueront quotidiennement en raison du faible nombre de participants à ce niveau d'excellence.

Le nouveau système de matchmaking conçu par Valve tentera de créer les affrontements les plus équilibrés possibles tout en permettant aux participants de jouer le héros de leur choix. Conscients que la perfection est difficile à atteindre, les développeurs ont également intégré une fonctionnalité permettant d'échanger de héros avant le début de la partie.

Si ce nouveau mode est d'ores et déjà disponible, Valve a tenu à mettre en garde sa communauté.

Attendez-vous à ce que la semaine prochaine soit très mouvementée, car le vivier de joueurs en classé sera très réduit au départ, la plupart n'ayant pas encore rempli les conditions de déblocage.

Les temps d'attente seront inévitablement plus longs et la qualité des matchs pourrait temporairement chuter pendant que le système s'étalonne. L'ampleur des modifications apportées au code du jeu laisse également présager l'apparition de divers problèmes techniques que les équipes mettront quelques jours à corriger.

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Cette mise à jour majeure marque un pas de plus vers le lancement présumé d'une bêta ouverte. Les derniers correctifs ont considérablement peaufiné des aspects du jeu qui stagnaient depuis longtemps. Si certains éléments sont encore retravaillés chaque semaine, tout porte à croire que le titre secret de Valve pourrait bientôt abandonner son système d'invitation pour s'ouvrir au grand public.