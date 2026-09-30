Deadlock accueille six nouveaux personnages, et une mise à jour majeure

Le jeu multijoueur de Valve, Deadlock, continue son ascension, alors qu'il n'est toujours pas disponible pour tous. Avec le déploiement de sa mise à jour majeure, le titre a explosé son record de fréquentation. Au programme : une carte new-yorkaise repensée, de nouveaux monstres et six héros inédits à débloquer.

Alors que le titre de Valve n'est toujours accessible que sur invitation, il continue de rassembler une communauté massive. Le déploiement de la mise à jour majeure a propulsé Deadlock vers de nouveaux sommets, franchissant la barre des 228 000 joueurs connectés simultanément sur Steam. Ce succès s'explique par l'ajout d'un contenu colossal qui transforme en profondeur l'expérience de jeu.

Une refonte totale aux couleurs de New York

La carte principale du jeu a subi une transformation radicale pour adopter l'esthétique du New York du milieu du vingtième siècle. Les trois voies principales ont été rebaptisées Broadway, Greenwich et York, traversant des lieux emblématiques tels que Times Square ou Central Park. De nouveaux quartiers maudits font leur apparition entre les voies, apportant une atmosphère inédite et lugubre.







Cette refonte s'accompagne du remplacement des anciens monstres neutres par les Haunts, des créatures inventives parfaitement intégrées au thème urbain. Les joueurs croiseront désormais des sacs-poubelle cyclopes, des gargouilles pickpockets ou encore des mains désincarnées. Des éléments interactifs enrichissent également la carte, comme des caisses robustes nécessitant une attaque de mêlée lourde, des bouches d'aération rendant invisible et une cloche à Chinatown offrant une grande récompense au risque d'alerter toute la carte.

Six héros inédits soumis au vote des joueurs

Valve introduit six nouveaux personnages aux profils très variés. Parmi eux, les joueurs découvriront Nurse Harrow, armée de sa seringue redoutable, Rat King, un rongeur géant couronné, ou encore Baba, une sorcière âgée accompagnée de pigeons. Voici la liste complète :

Nurse Harrow

Rat King

Solomon

Deadman Danny

Baba

Violet

Toutefois, aucun de ces héros n'est immédiatement jouable. Dans une approche originale, les développeurs ont mis en place un système de vote dans le salon d'avant-match. Les joueurs doivent choisir l'ordre de sortie de ces personnages. Le premier héros fera son apparition début octobre, suivi de deux lancements hebdomadaires.

Un développement encore loin de son terme

Malgré l'ampleur de cette mise à jour, Valve a tenu à clarifier l'état d'avancement du projet. Les équipes de développement ont partagé leur vision pour l'avenir du jeu.

Nous avons senti qu'il y avait encore une bonne quantité de travail que nous voulions accomplir sur le cœur du jeu lui-même avant de passer à des phases de peaufinage plus poussées.

Les créateurs explorent de nombreuses pistes pour enrichir l'expérience. Des systèmes de progression et de personnalisation des héros sont en cours d'élaboration. L'interface a déjà bénéficié d'une refonte affichant des données plus précises, tandis que les communications en jeu ont été massivement enrichies avec des milliers de nouvelles lignes de dialogue.

Le studio teste également l'intégration d'un nouveau marchand temporaire proposant des objets corrompus très puissants, mais assortis de malus aléatoires affectant tous les participants de la partie. Deadlock est donc disponible sur Steam, mais pour y accéder, il faut obligatoirement être invité par une personne ayant accès au jeu.