Après Subnautica 2, le nouveau jeu le plus souhaité sur Steam est déjà jouable depuis deux ans

Avec la sortie en accès anticipé de Subnautica 2, le classement des jeux les plus attendus sur Steam a un nouveau leader. Mais ce couronnement cache une situation absurde : le véritable premier de la liste est un titre de Valve auquel des millions de personnes jouent déjà.

L'effervescence autour des grands lancements a toujours ce don fascinant de bousculer les hiérarchies établies. Pendant des mois, Subnautica 2 a trôné au sommet des listes de souhaits Steam, régnant en maître sur les attentes des joueurs PC. Mais depuis son lancement retentissant en accès anticipé la semaine dernière, le jeu de survie sous-marine a logiquement quitté ce classement, laissant la place vacante pour un nouveau roi.

Un trône usurpé par le jeu fantôme de Valve

En théorie, le système est simple : dès qu'un titre devient disponible, il disparaît de cette liste très convoitée. Pourtant, le nouveau numéro un mondial défie toute logique. Il ne s'agit pas d'une future pépite indépendante ni d'un blockbuster mystérieux, mais de Deadlock.

Le problème avec cette première place, c'est que le jeu d'action hybride de Valve est déjà largement accessible. Bien que l'éditeur s'obstine à le qualifier de projet non finalisé ou à venir, la réalité est tout autre. Deadlock circule sur les ordinateurs des joueurs depuis près de deux ans. Le titre bénéficie de mises à jour constantes, intègre régulièrement de nouveaux personnages et affiche des statistiques qui feraient pâlir de jalousie la majorité des studios de développement.

Avec un pic de fréquentation dépassant les 171 000 utilisateurs simultanés et une moyenne constante de 50 000 joueurs connectés à tout moment, il est difficile de soutenir la thèse du jeu secret. Des millions de curieux ont déjà arpenté ses cartes. Dans n'importe quel autre contexte, un tel niveau d'accessibilité et de suivi correspondrait à un lancement en accès anticipé, un concept que Valve a d'ailleurs largement contribué à démocratiser. Mais tant que Valve ne l'a pas lancé officiellement, il reste disponible dans cette liste.

Le véritable vainqueur s'appelle Light No Fire

Si l'on exclut cette anomalie statistique et que l'on rétablit une certaine justice dans le classement, le véritable successeur de Subnautica 2 est tout autre. En retirant le projet de Valve de l'équation, c'est Light No Fire qui hérite de la couronne du jeu le plus attendu sur la plateforme.











Le studio Hello Games peut ainsi célébrer cette première place symbolique mais prestigieuse. Cette position semble parfaitement méritée pour un projet qui coche toutes les cases de la liste de souhaits idéale : une direction artistique sublime, une communauté de fidèles déjà très active et, surtout, un statut de jeu véritablement inédit qui n'a pas encore ouvert ses portes au public. Et tout indique que nous devrions le voir encore quelques mois en haut de cette liste, puisque Hello Games n'a pas encore partagé de date de sortie, ni aucune nouvelle image depuis son annonce, qui remonte déjà à deux ans et demi.

À l'heure actuelle, c'est Blight: Survival qui clôture le podium, devant Kingmakers et Witchbrook.