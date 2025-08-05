Deadlock : deux nouveaux personnages fuitent, bientôt une grande annonce ?

Le très mystérieux Deadlock de Valve continue d'attirer l'attention grâce à une nouvelle fuite dévoilant potentiellement deux futurs héros : Punkgoat et Doorman. Ces ajouts, s'ils se confirment, pourraient profondément modifier les stratégies du jeu et susciter l'intérêt des joueurs impatients d'explorer de nouvelles combinaisons.
Deadlock
, mélange audacieux entre MOBA et hero-shooter, reste encore en alpha fermée et demeure assez discret depuis sa dernière vague de personnages sortie le 17 janvier dernier
. Mais la communauté est désormais en alerte à la suite d'une récente fuite mentionnant deux personnages inédits, qui pourrait relancer l'intérêt du jeu de Valve.
Punkgoat et Doorman : deux héros encore très mystérieux
Selon les informations ayant fuité, ces deux nouveaux héros s'appelleraient Punkgoat et Doorman
. Aucun détail précis sur leurs capacités, rôles ou styles de jeu n'a encore été communiqué. Valve, fidèle à son habitude, n'a pour l'instant livré aucun indice ni feuille de route indiquant une date potentielle d'intégration de ces nouveaux personnages. Il est donc impossible de savoir si ces personnages arriveront prochainement ou s'ils font partie de projets abandonnés en cours de développement.
Quel impact pour la méta du jeu ?
L'arrivée de nouveaux personnages dans un titre comme Deadlock représente toujours un changement significatif. Punkgoat et Doorman pourraient très bien venir compléter les stratégies existantes
, créer des synergies inédites avec certains héros déjà disponibles, ou même devenir des contres directs à des personnages dominants actuels.
À l'inverse, ces héros pourraient simplement offrir de nouvelles alternatives de jeu amusantes, sans forcément révolutionner le gameplay global. Quoi qu'il en soit, leur potentielle arrivée suscite déjà beaucoup de spéculations chez les joueurs.
Une attente excitante pour la communauté
Même si rien n'est confirmé, la possibilité de voir arriver Punkgoat et Doorman a déjà enflammé la communauté
, qui multiplie les théories sur les forums et les réseaux sociaux. La curiosité autour de Deadlock et de ses mystérieux personnages montre que Valve continue de susciter beaucoup d'intérêt
avec ce jeu pourtant encore discret. En attendant une confirmation officielle, les joueurs devront patienter en espérant que Valve communique prochainement sur le futur contenu du jeu.
Rappelons que Deadlock n'est disponible qu'en alpha, uniquement via invitation et que Valve n'a encore rien dit à son sujet concernant un lancement. Le MOBA continue d'évoluer dans son coin, et a vu de nombreux joueurs tenter l'expérience avec, notamment, un pic de joueurs à 171 490 utilisateurs simultanés l'été dernier.
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