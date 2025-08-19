Deadlock : Valve ajoute six nouveaux héros et un espace social inédit

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 19 août 2025 à 16h22
Valve surprend les joueurs de Deadlock avec une mise à jour massive : six nouveaux héros seront déployés sur deux semaines, tandis qu'un nouvel espace social, le Hideout, fait son apparition.
Deadlock : Valve ajoute six nouveaux héros et un espace social inédit
Toujours en accès limité, Deadlock continue d'évoluer rapidement. Moins d'un mois après avoir annoncé qu'aucun patch majeur n'était prévu « avant un moment », Valve déploie finalement une mise à jour de taille, mêlant nouveaux personnages, refonte visuelle et fonctionnalités inédites. Les joueurs font donc leur retour sur le MOBA, pour lui offrir son meilleur score en 2025.

Six nouveaux héros dévoilés pour Deadlock 

Le casting s'élargit avec six personnages inédits :
  • Mina, une vampire « glass cannon » capable d'infliger de lourds dégâts à distance et de se transformer en nuée de chauves-souris pour s'échapper.
  • Billy, une chèvre démoniaque.
  • Paige, une mage capable de donner vie aux livres.
  • The Doorman, un serviteur énigmatique.
  • Victor, un monstre façon Frankenstein.
  • Drifter, une figure sombre et menaçante.
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Mina est déjà disponible, tandis que les autres seront débloqués progressivement, à raison d'un héros tous les deux jours. Une petite particularité est à noter, puisque la communauté pourra voter pour choisir quel personnage sortira en premier via un système de sondage intégré au nouveau lobby.

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Le Hideout, un nouvel espace social

Cette mise à jour introduit également le Hideout, un espace personnel qui remplace l'ancien tableau de bord. Les joueurs peuvent y accéder entre deux parties, tester rapidement les compétences des héros, inviter des amis ou visiter leur hideout.

Valve précise que cet espace servira aussi à héberger de futures options de personnalisation, des succès et des événements spéciaux.

deadlock-hideout

Refonte visuelle et améliorations

En parallèle, la carte principale du jeu bénéficie de changements graphiques et de nouvelles lumières, et l'écran de sélection des héros profite d'un relooking complet. Plusieurs personnages ont également reçu des ajustements visuels, et d'autres retouches sont prévues dans les prochains patchs.

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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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