Deadlock : Valve ajoute six nouveaux héros et un espace social inédit

Valve surprend les joueurs de Deadlock avec une mise à jour massive : six nouveaux héros seront déployés sur deux semaines, tandis qu'un nouvel espace social, le Hideout, fait son apparition.

Six nouveaux héros dévoilés pour Deadlock

Mina , une vampire « glass cannon » capable d'infliger de lourds dégâts à distance et de se transformer en nuée de chauves-souris pour s'échapper.

, une vampire « glass cannon » capable d'infliger de lourds dégâts à distance et de se transformer en nuée de chauves-souris pour s'échapper. Billy , une chèvre démoniaque.

, une chèvre démoniaque. Paige , une mage capable de donner vie aux livres.

, une mage capable de donner vie aux livres. The Doorman , un serviteur énigmatique.

, un serviteur énigmatique. Victor , un monstre façon Frankenstein.

, un monstre façon Frankenstein. Drifter, une figure sombre et menaçante.

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Le Hideout, un nouvel espace social

Refonte visuelle et améliorations

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Toujours en accès limité,. Moins d'un mois après avoir annoncé qu'aucun patch majeur n'était prévu « avant un moment », Valve déploie finalement une mise à jour de taille, mêlant nouveaux personnages, refonte visuelle et fonctionnalités inédites. Les joueurs font donc leur retour sur le MOBA, pour lui offrir son meilleur score en 2025.Le casting s'élargit avec six personnages inédits :Mina est déjà disponible,. Une petite particularité est à noter, puisque la communauté pourra voter pour choisir quel personnage sortira en premier via un système de sondage intégré au nouveau lobby.Cette mise à jour introduit également le, un espace personnel qui remplace l'ancien tableau de bord. Les joueurs peuvent y accéder entre deux parties, tester rapidement les compétences des héros, inviter des amis ou visiter leur hideout.Valve précise que cet espace servira aussi à héberger de futures options de personnalisation, des succès et des événements spéciaux.En parallèle, la carte principale du jeu bénéficie de, et l'écran de sélection des héros profite d'un. Plusieurs personnages ont également reçu des ajustements visuels, et d'autres retouches sont prévues dans les prochains patchs.Deadlock reste pour l'instant en accès fermé, nécessitant une invitation d'un joueur déjà présent pour rejoindre l'aventure. Valve n'a pas encore communiqué sur une ouverture publique ni sur une date de sortie complète, mais le rythme de mise à jour confirme que le développement est plus actif que jamais. Ces ajouts permettent à Deadlock de voir une bonne partie des joueurs faire leur retour, avec un pic à 28 833 utilisateurs simultanés dans la foulée de la publication de la mise à jour, la meilleure performance de l'année.