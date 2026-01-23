Deadlock, le MOBA de Valve, lance sa plus grosse mise à jour de son histoire

Valve ne relâche pas la pression sur son MOBA-shooter. Avec la mise à jour Old Gods, New Blood, Deadlock s'apprête à accueillir six nouveaux héros, un mode de jeu inédit et une myriade d'améliorations techniques. Voici les détails de ce patch monumental qui redéfinit la méta.

Une avalanche de nouveaux combattants

Street Brawl, le mode nerveux qui change la donne

Une refonte technique et visuelle en profondeur

Le laboratoire de Valve continue de bouillonner et cette fois, les développeurs n'y sont pas allés de main morte. Alors queest en phase de test depuis plus d'un an,. Loin d'un simple patch d'équilibrage, c'est une véritable extension de contenu qui vient d'être annoncée, promettant de bouleverser les habitudes des joueurs pour les semaines à venir.Le cœur de cette mise à jour réside dans, chacun apportant une esthétique et un gameplay distincts. Valve a dévoilé une liste éclectique comprenant Silver, une sorte de loup-garou, Graves le nécromancien, Celeste et sa corne de licorne, Venator l'expert en armement, Apollo le manieur d'épée, et enfin Rem. Ce dernier, mélange improbable entre un rat et un lémurien vêtu d'un pyjama, semble déjà avoir conquis le cœur de la communauté par son design atypique.Cependant, ces personnages ne débarqueront pas tous en même temps.À partir du 26 janvier, deux héros seront intégrés chaque semaine, le lundi et le jeudi. L'originalité du processus réside dans le pouvoir donné aux joueurs, ce sont vos votes qui détermineront l'ordre d'apparition des combattants. Pour influencer ce choix, il suffira simplement de jouer pour gagner des voix.Outre l'élargissement du roster,. Décrit comme une expérience au rythme effréné, ce mode oppose deux équipes de quatre joueurs dans un format du meilleur des cinq manches. L'objectif est de proposer des parties plus rapides et intenses, où la phase d'achat d'objets est simplifiée et aléatoire entre chaque manche, forçant les participants à s'adapter constamment plutôt que de suivre des builds préétablis.La liste des changements ne s'arrête pas au gameplay pur. Les développeurs ont revu une grande partie de l'infrastructure du jeu. On note l'apparition de nouveaux boss, de nouveaux soldats et une refonte des bases. L'interface utilisateur a également subi un lifting important pour améliorer la lisibilité.Le résumé de fin de partie a été entièrement repensé, tout comme le système de notation MVP, pour mieux refléter l'impact de chaque joueur. Enfin, la carte elle-même évolue avec l'ajout de tunnels souterrains spécifiquement conçus pour les personnages de petite taille comme Rem, ajoutant une nouvelle dimension stratégique aux déplacements., lui qui est disponible en alpha fermée, accessible uniquement via invitation.