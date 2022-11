Dead Island 2 reporte (encore) sa sortie

Nouvelle date de sortie pour Dead Island 2

The delay is just 12 short weeks and development is on the final straight now. The new release date for Dead Island 2 will be April 28th 2023.#DeadIsland #SeeYouInHELLA pic.twitter.com/Vf1NARTECo — Dead Island (@deadislandgame) November 17, 2022

À l'occasion de la gamescom 2022, Dambuster et Deep Silver étaient fiers de nous présenter les premières images de, depuis son annonce il y a huit ans. De nombreuses informations avaient alors été partagées, notamment une date de sortie nous donnant rendez-vous dès le début de l'année 2023, en février, ce qui n'avait pas manqué de faire revenir une certaine hype au sein de la communauté.Malheureusement, l'attente avant de pouvoir poser les mains surva être légèrement plus longue, puisquece 17 novembre.. Le studio est évidemment désolé de cette nouvelle, mais explique que ce temps supplémentaire est nécessaire pour être sûr de proposer un jeu dont ils sont fiers. Dambuster indique en outre que, ce qui reste une bonne nouvelle.En plus de remercier les joueurs qui soutiennent le projet depuis de nombreuses années, les développeurs précisent que. Une bande-annonce inédite et du gameplay seront, en effet, publiés sur les réseaux sociaux du titre ( YouTube notamment) permettant de nous donner un nouvel aperçu de l'expérience.Sinon,, (exclusivement sur l'Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Les développeurs souhaitent proposer le jeu le plus gore possible , sur une carte qui sera divisée en plusieurs districts