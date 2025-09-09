Dead Island 2 annonce une suite, pour ses 20 millions de joueurs

La licence Dead Island n'a pas fini de faire parler d'elle et annonce, ainsi, une très bonne nouvelle pour les fans.
Sorti à la fin du mois d'avril 2023, Dead Island 2
a plutôt plu aux joueurs et aux joueuses, fans ou non de la franchise. D'ailleurs, le deuxième opus vient de dévoiler une nouvelle statistique, alors que Dambuster Studios annonce qu'une suite est prévue
.
La licence Dead Island va avoir le droit à un troisième opus
En effet, via une récente publication sur le compte Twitter/X de la franchise, Dambuster Studios a indiqué qu'un nouvel opus Dead Island est prévu
. Le studio précise que le travail a déjà commencé et que « le voyage est loin d'être terminé
» :
La prochaine épidémie ? Dambuster est déjà plongé dans le travail.
Le voyage est loin d'être terminé...
Cette nouvelle ravira à coup sûr les joueurs et les joueuses qui ont apprécié les deux premiers volets de la licence Dead Island. Pour autant, à l'heure actuelle, Dambuster Studios n'a pas partagé de plus amples détails à propos de ce nouvel opus. Nul doute que nous en saurons plus en temps et en heure. Toutefois, il va très certainement falloir faire preuve de patience avant d'en voir les premières images.
Dead Island 2 a rassemblé 20 millions de joueurs
En plus d'avoir annoncé une suite, le studio de développement a précisé que Dead Island 2 a rassemblé 20 millions de joueurs et de joueuses, depuis sa sortie, et ce dans le monde entier
. Un bel exploit pour le titre, qui est arrivé il y a deux ans de cela sur plusieurs plateformes de jeu.
Il y a 14 ans, Dead Island faisait ses débuts sanglants.
Aujourd'hui, Dead Island 2 a entraîné 20 millions de Slayers dans le chaos ensoleillé de HELL-A.
Rappelons, en guise de conclusion, que Dead Island 2
, qui offre de la coopération en ligne, est disponible sur plusieurs plateformes, à savoir sur consoles PlayStation (PS4 et PS5), Xbox (Xbox One et Xbox Series) mais aussi sur PC. Dead Island 2
s'est doté de deux extensions majeures depuis son lancement : Haus et SoLA.
commentaires (2)
Une très bonne nouvelle!!!
Alors ça c'est un grand oui, j'ai beaucoup aimé le 2, jamais fini le 1 mais c'était fun aussi