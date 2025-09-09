Dead Island 2 annonce une suite, pour ses 20 millions de joueurs

La licence Dead Island n'a pas fini de faire parler d'elle et annonce, ainsi, une très bonne nouvelle pour les fans.

La licence Dead Island va avoir le droit à un troisième opus

La prochaine épidémie ? Dambuster est déjà plongé dans le travail.



Le voyage est loin d'être terminé...

14 years ago Dead Island made its gory debut.

Today, Dead Island 2 has dragged 20 million Slayers into the sunny chaos of HELL-A.

The next outbreak? Dambuster is already drenched in the work.

The journey is far from over...#DeadIsland pic.twitter.com/W7CuHpK49r — Dead Island (@deadislandgame) September 9, 2025

Dead Island 2 a rassemblé 20 millions de joueurs

Il y a 14 ans, Dead Island faisait ses débuts sanglants.



Aujourd'hui, Dead Island 2 a entraîné 20 millions de Slayers dans le chaos ensoleillé de HELL-A.

Sorti à la fin du mois d'avril 2023,a plutôt plu aux joueurs et aux joueuses, fans ou non de la franchise. D'ailleurs,En effet, via une récente publication sur le compte Twitter/X de la franchise,. Le studio précise que le travail a déjà commencé et que « le voyage est loin d'être terminé » :Cette nouvelle ravira à coup sûr les joueurs et les joueuses qui ont apprécié les deux premiers volets de la licence Dead Island. Pour autant, à l'heure actuelle, Dambuster Studios n'a pas partagé de plus amples détails à propos de ce nouvel opus. Nul doute que nous en saurons plus en temps et en heure. Toutefois, il va très certainement falloir faire preuve de patience avant d'en voir les premières images.En plus d'avoir annoncé une suite, le studio de développement a précisé que. Un bel exploit pour le titre, qui est arrivé il y a deux ans de cela sur plusieurs plateformes de jeu.Rappelons, en guise de conclusion, que, qui offre de la coopération en ligne, est disponible sur plusieurs plateformes, à savoir sur consoles PlayStation (PS4 et PS5), Xbox (Xbox One et Xbox Series) mais aussi sur PC.s'est doté de deux extensions majeures depuis son lancement : Haus et SoLA.