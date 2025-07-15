Dead Island 2 a bien failli tuer la franchise pour cette raison méconnue

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 15 juillet 2025 à 15h01
Lors d'une conférence, Martin Wein a révélé certains des secrets méconnus de Dead Island 2, notamment son éventuelle annulation et le retard considérable qu'il a accumulé au fil des années.
Dead Island 2 a bien failli tuer la franchise pour cette raison méconnue
Après un développement particulièrement chaotique, Dead Island 2 est finalement arrivé sur nos consoles le 21 avril 2023. Prévu à l'origine pour 2015, son développeur Dambuster a fait face à quelques événements imprévus qui ont repoussé à plusieurs reprises la sortie du titre. Mais jusqu'à très récemment, les raisons de ces reports et du développement rallongé étaient restées confidentielles. Cependant, Martin Wein a levé le voile sur la conception du titre. 

Les secrets du développement de Dead Island 2 enfin dévoilés

Dans le cadre d'une table ronde organisée au Develop:Brighton et racontée par Games Industry, l'ancien directeur de la communication de Deep Silver (l'éditeur de Dead Island 2) a été interrogé sur le retard du titre. Pour bien comprendre les choix faits par Deep Silver, il faut remonter en 2014. À cette époque, une bande-annonce de Dead Island 2 est présentée à l'E3. Dans les médias de l'époque, l'éditeur confie être « extrêmement fier » de cette présentation. Mais dans l'ombre, cet événement va déclencher une série de problèmes majeurs.

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En interne, les objectifs à atteindre ne sont pas respectés et le développement devient de plus en plus chaotique au fil des jours. Seulement un mois après cette présentation officielle, Dead Island 2 est testé et Martin Wein explique que le produit est nul et qu'il « n'avait rien à voir avec ce qui avait fait le succès du jeu original ».

La première version de Dead Island 2 : un produit « nul » qui a poussé à un choix controversé

Suite à une pluie de retours négatifs lors de cette phase de test, deux choix s'offraient à Deep Silver : livrer le jeu au risque de mettre à mort la licence ou tout reprendre à zéro et retarder la sortie de Dead Island 2. La deuxième option a été privilégiée, mais Dead Island 2 est passé entre les mains de plusieurs studios. Finalement, le projet sera confié à Dambuster, qui livrera le jeu en avril 2023, soit 8 ans après la fenêtre de sortie initialement prévue.

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À ce jour, le cas de Dead Island 2 reste l'un des plus longs en ce qui concerne le développement et le retard accumulés. Mais à la fin de cette table ronde, Martin Wein a déclaré « qu'à ce moment-là, Deep Silver a fait ce qu'il fallait, et Dead Island 2 a finalement été un succès commercial. C'est parce qu'ils ont pris cette décision et qu'ils se sont dit qu'il fallait faire un jeu qui convienne au joueur ».
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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