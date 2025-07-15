Dead Island 2 a bien failli tuer la franchise pour cette raison méconnue

Lors d'une conférence, Martin Wein a révélé certains des secrets méconnus de Dead Island 2, notamment son éventuelle annulation et le retard considérable qu'il a accumulé au fil des années.
Après un développement particulièrement chaotique, Dead Island 2
est finalement arrivé sur nos consoles le 21 avril 2023. Prévu à l'origine pour 2015, son développeur Dambuster a fait face à quelques événements imprévus qui ont repoussé à plusieurs reprises la sortie du titre
. Mais jusqu'à très récemment, les raisons de ces reports et du développement rallongé étaient restées confidentielles. Cependant, Martin Wein a levé le voile sur la conception du titre.
Les secrets du développement de Dead Island 2 enfin dévoilés
Dans le cadre d'une table ronde organisée au Develop:Brighton et racontée par Games Industry
, l'ancien directeur de la communication de Deep Silver (l'éditeur de Dead Island 2) a été interrogé sur le retard du titre. Pour bien comprendre les choix faits par Deep Silver, il faut remonter en 2014. À cette époque, une bande-annonce de Dead Island 2 est présentée à l'E3. Dans les médias de l'époque, l'éditeur confie être « extrêmement fier
» de cette présentation. Mais dans l'ombre, cet événement va déclencher une série de problèmes majeurs.
En interne, les objectifs à atteindre ne sont pas respectés et le développement devient de plus en plus chaotique au fil des jours. Seulement un mois après cette présentation officielle, Dead Island 2 est testé et Martin Wein explique que le produit est nul et qu'il « n'avait rien à voir avec ce qui avait fait le succès du jeu original »
.
La première version de Dead Island 2 : un produit « nul » qui a poussé à un choix controversé
Suite à une pluie de retours négatifs lors de cette phase de test, deux choix s'offraient à Deep Silver : livrer le jeu au risque de mettre à mort la licence ou tout reprendre à zéro et retarder la sortie de Dead Island 2. La deuxième option a été privilégiée, mais Dead Island 2 est passé entre les mains de plusieurs studios
. Finalement, le projet sera confié à Dambuster, qui livrera le jeu en avril 2023, soit 8 ans après la fenêtre de sortie initialement prévue.
À ce jour, le cas de Dead Island 2 reste l'un des plus longs en ce qui concerne le développement et le retard accumulés. Mais à la fin de cette table ronde, Martin Wein a déclaré « qu'à ce moment-là, Deep Silver a fait ce qu'il fallait, et Dead Island 2 a finalement été un succès commercial. C'est parce qu'ils ont pris cette décision et qu'ils se sont dit qu'il fallait faire un jeu qui convienne au joueur
».
commentaire (0)