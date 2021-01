Dead Island 2 : Date de sortie, trailer & informations

Développement de Dead Island 2

Histoire Dead Island 2

Date de sortie Dead Island 2

Trailer Dead Island 2

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

Annoncé en 2014 par Sony, lors de l'E3 de cette année, Dead Island 2 est depuis assez discret, mais n'en reste pas moins attendu par celles et ceux ayant apprécié le premier épisode et plus largement par les amateurs de jeu de survie. Afin de ne pas être perdu et rester au courant de l'avancée du projet, nous vous listons ci-dessous toutes les informations à propos de Dead Island 2.Il y a des jeux qui connaissent un développement simple et d'autres où tout est compliqué. C'est malheureusement le cas de Dead Island 2, puisque depuis son annonce en juin 2014 c'est silence radio ou presque de la part des développeurs. D'ailleurs, ces derniers ont changé en cours de route.Initialement, c'était Techland qui était aux manettes, à qui nous devons les autres épisodes de la franchise (Dead Island et Dead Island Riptide, un standalone). Mais le studio polonais a préféré se concentrer sur son autre jeu, Dying Light. De ce fait, le studio allemand Yager Development a récupéré le travail en 2012, deux ans avant son officialisation. Cependant, ce changement de direction ne s'est pas arrêté là, puisque Sumo Digital a ensuite été à la tête du projet, mais pour une courte durée, puisque nous avons appris en fin d'année 2019 que Dambuster (appartenant à Deep Silver), gérait maintenant le développement de Dead Island 2 Depuis, aucune nouvelle information n'a été donnée, si ce n'est que le projet est toujours en vie selon Deep Silver Il semblerait que les festivités se déroulent ici sept mois après les aventures du premier épisode. L'épidémie s'est rapidement propagée, jusqu'en Californie, théâtre de Dead Island 2, qui est placée en quarantaine. À l'époque, il avait été annoncé que quatre personnages seraient jouables, toujours avec un mode coopération.Vous l'aurez deviné, laest, à l'heure actuelle, inconnue. Toutefois, la récente prise de parole de Deep Silver est un sérieux motif d'espoir. Nous pourrions effectivement avoir de plus amples informations dans les mois à venir, étant donné qu'il semblerait que les développeurs travaillent dessus sérieusement depuis quelque temps.Seul le trailer d'annonce est disponible, qui ne doit plus être d'actualité aujourd'hui, puisqu'il a déjà six ans, à l'heure où nous écrivons ces lignes. Espérons avoir de nouvelles informations très rapidement.Notez que l'article sera mis à jour au fil du temps, dès lors que des informations importantes seront partagées.