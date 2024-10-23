Dead Island 2 : Deux nouveaux modes à découvrir avec la dernière mise à jour

Si la date du 22 octobre 2024 a marqué les débuts de l'Ultimate Edition de Dead Island 2, elle s'accompagne de la mise à jour 6 du titre et de l'arrivée d'un mode très attendu.
Proposé à petit prix pour Halloween
, la saison des citrouilles et des frayeurs est idéale pour découvrir ou re-découvrir Dead Island 2. Si le titre de Dambuster Studios est considéré par beaucoup comme l'un des meilleurs jeux de zombies sortis ces dernières années, ce constat a été renforcé par les nombreuses mises à jour et extensions ayant suivi son lancement. D'ailleurs, la mise à jour 6 disponible depuis le 22 octobre 2024
va renforcer cette impression car elle apporte de très nombreuses nouveautés.
Le New Game+ enfin disponible dans Dead Island 2
Annoncé en août 2024, le mode New Game+ fait ses débuts dans Dead Island 2
. Il permet aux tueurs et tueuses de redécouvrir l'histoire principale en conservant les améliorations obtenues lors de leur première partie. De plus, l'option s'accompagne de 3 emplacements de compétences supplémentaires
. La difficulté, toute comme la limite de niveau, sont rehaussées. Les ennemis sont plus résistants, et une toute nouvelle menace, les Revenants, vont vous faire grincer des dents. Mais les plus téméraires seront récompensés par des apparences et des armes inédites
.
En complément du New Game+, un nouveau mode multijoueur coopératif fait ses débuts avec le patch 6. Baptisé Milice de quartier, il semble né de la fusion d'un mode Horde et d'un Tower Defense.
Il met les joueurs dans la peau de 3 types de personnages différents qui doivent protéger leur colocation de vagues successives de zombies enragés. Vous pourrez incarner un tireur d'élite, un spécialiste des gaz toxiques ou un infirmier.
Ce mode va aussi mettre le travail d'équipe, l'organisation et l'optimisation à l'épreuve. Vous aurez plusieurs missions à accomplir, des vagues de zombies à éliminer, des pièges à installer et des réserves à préparer pour venir à bout de 5 jours de lutte contre les morts-vivants. Ce mode inédit inclut également un nouveau lieu à explorer, des armes et apparences inédites à récupérer ainsi que des mécaniques inédites
. Enfin, il fonctionne avec un système d'aptitudes à déverrouiller, augmentant la rejouabilité et les possibilités. Dead Island est, pour rappel, disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.
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