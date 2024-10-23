Dead Island 2 : Deux nouveaux modes à découvrir avec la dernière mise à jour

Dead Island 2 est un jeu d'action et de survie développé par Dambuster Studios. Dans un Los Angeles ravagé par une épidémie zombie, les joueurs affrontent des hordes d'ennemis à l'aide d'armes improvisées et personnalisables. Axé sur le combat brutal au corps à corps, le jeu propose une aventure solo ou coopérative, sanglante et résolument spectaculaire.