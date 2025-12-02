L'esprit de Noël revient sur Dead by Daylight avant le retour de Stranger Things

Florian Lelong Publié par Florian Lelong
le 02 décembre 2025 à 15h05
Behaviour Interactive a levé le voile sur les cadeaux quotidiens de fin d'année pour Dead by Daylight. Si la quantité de Points de Sang augmente considérablement pour atteindre les deux millions, les joueurs risquent de grimacer devant la chute brutale des Éclats Irisés offerts comparé à l'an dernier.
L'esprit de Noël revient sur Dead by Daylight avant le retour de Stranger Things
La fin de l'année approche et avec elle, la traditionnelle distribution de cadeaux sur le jeu d'horreur asymétrique de Behaviour Interactive. Les développeurs ont officialisé le calendrier de connexion quotidienne qui s'étendra du 1er décembre 2025 au 6 janvier 2026. Une période faste pour les chasseurs et les survivants, bien que l'analyse détaillée des récompenses laisse apparaître un changement de stratégie économique qui ne manquera pas de faire débat au sein de la communauté.

Une pluie de Points de Sang mais une sécheresse d'Éclats

Le constat est sans appel : Behaviour a décidé d'ouvrir les vannes concernant la monnaie la plus courante du jeu. Au total, ce sont 2 000 000 de Points de Sang qui seront distribués aux joueurs assidus, une augmentation notable par rapport aux 1,5 million offerts lors de l'édition 2024. Cette devise reste essentielle pour faire progresser la Toile, débloquer des compétences, des objets et des offrandes pour vos personnages favoris.

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Cependant, l'enthousiasme risque d'être douché par la réduction drastique des Éclats Irisés. Cette année, le studio n'offre que 1 000 Éclats au total, contre 2 750 l'année précédente. C'est une perte significative pour les joueurs free-to-play. En effet, contrairement aux Points de Sang, les Éclats Irisés permettent d'acquérir des personnages originaux et des cosmétiques dans la boutique. Quand on sait que certains personnages coûtent jusqu'à 9 000 Éclats, ce cadeau de fin d'année semble bien maigre pour espérer débloquer du contenu substantiel.

Comment récupérer vos récompenses quotidiennes

Le système reste inchangé : la régularité est la clé. Pour obtenir l'intégralité du butin, il faudra se connecter chaque jour. Les récompenses seront accessibles via l'icône d'enveloppe dans le menu principal. La majorité des jours offrent 50 000 Points de Sang, mais trois dates sont à marquer d'une pierre blanche pour les collectionneurs d'Éclats :
  • 1er décembre – 50 000 Points de Sang
  • 2 décembre – 50 000 Points de Sang
  • 3 décembre – 50 000 Points de Sang
  • 4 décembre – 50 000 Points de Sang
  • 5 décembre – 50 000 Points de Sang
  • 6 décembre – 50 000 Points de Sang
  • 7 décembre – 50 000 Points de Sang
  • 8 décembre – 50 000 Points de Sang
  • 9 décembre – 100 000 Points de Sang, 300 Éclats irisés
  • 10 décembre – 50 000 Points de Sang
  • 11 décembre – 50 000 Points de Sang
  • 12 décembre – 50 000 Points de Sang
  • 13 décembre – 50 000 Points de Sang
  • 14 décembre – 50 000 Points de Sang
  • 15 décembre – 50 000 Points de Sang
  • 16 décembre – 50 000 Points de Sang
  • 17 décembre – 50 000 Points de Sang
  • 18 décembre – 50 000 Points de Sang
  • 19 décembre – 50 000 Points de Sang
  • 20 décembre – 50 000 Points de Sang
  • 21 décembre – 50 000 Points de Sang
  • 22 décembre – 50 000 Points de Sang
  • 23 décembre – 50 000 Points de Sang
  • 24 décembre – 50 000 Points de Sang
  • 25 décembre – 150 000 Points de Sang, 400 Éclats irisés
  • 26 décembre – 50 000 Points de Sang
  • 27 décembre – 50 000 Points de Sang
  • 28 décembre – 50 000 Points de Sang
  • 29 décembre – 50 000 Points de Sang
  • 30 décembre – 50 000 Points de Sang
  • 31 décembre – 100 000 Points de Sang, 300 Éclats irisés
  • 1er janvier – 50 000 Points de Sang
  • 2 janvier – 50 000 Points de Sang
  • 3 janvier – 50 000 Points de Sang
  • 4 janvier – 50 000 Points de Sang
  • 5 janvier – 50 000 Points de Sang
bonechill

Le Frisson osseux et le retour de Stranger Things

Au-delà des simples bonus de connexion, Behaviour a confirmé la feuille de route pour ce mois de décembre 2025. L'événement hivernal « Frisson osseux » fera son grand retour dès le 9 décembre. Selon les fuites, nous devrions voir débarquer les traditionnels pulls de Noël et surtout un skin très attendu de Père Noël pour Ghost Face.

Mais la nouvelle la plus explosive concerne le début de l'année 2026. Le studio a confirmé que le chapitre de janvier sera officiellement « Stranger Things Partie 2 ». Si la date précise reste à définir, nous savons déjà que Vecna sera le nouveau Tueur, accompagné de deux Survivants dont l'identité reste secrète. Voici ce que l'on sait sur la suite des événements :

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Les joueurs ont donc tout intérêt à accumuler ces Points de Sang dès maintenant pour préparer l'arrivée de ce contenu massif en début d'année prochaine.
Florian Lelong

Florian Lelong (Florian)

Développeur et fondateur de GAMEWAVE, je partage mes réflexions et analyses sur le monde du jeu vidéo dès que l'envie me prend. Passionné par les FPS et les MMORPG, j’ai également passé...

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