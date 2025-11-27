Dead by Daylight va s'offrir un nouveau crossover avec Stranger Things, c'est officiel

Behaviour Interactive a, récemment, annoncé que Dead by Daylight va, une nouvelle fois, collaborer avec Stranger Things.
Cela fait de nombreux mois maintenant que les joueurs et les joueuses de Dead by Daylight
attendaient des nouvelles concernant un potentiel retour de Stranger Things sur le jeu multijoueur d'horreur de Behaviour Interactive. Les développeurs viennent d'exaucer leur souhait : Stranger Things sera bientôt de retour sur Dead by Daylight
.
Un nouveau crossover Dead by Daylight x Stranger Things
En effet, via une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu, qui est accompagnée d'une courte vidéo, Behaviour Interactive a fait l'annonce tant attendue : Dead by Daylight va avoir le droit à un nouveau crossover avec Stranger Things
. Le studio de développement a, d'ailleurs, partagé une fenêtre de sortie : le rendez-vous est fixé au mois de janvier 2026
.
Si la courte vidéo partagée pour l'occasion nous montre une silhouette, qui ressemble grandement à Vecna, Behaviour Interactive n'en dit pas plus.
Des détails à venir sur la collaboration Dead by Daylight x Stranger Things
Malheureusement, au moment où nous écrivons ces lignes, Behaviour Interactive n'a pas détaillé le contenu de cette nouvelle collaboration entre Dead by Daylight et Stranger Things
. Il y a de grandes chances que ce crossover introduise de nouveaux personnages jouables, que ce soit du côté des Tueurs comme des Survivants, et potentiellement une nouvelle carte. Pour autant, et comme vous l'aurez compris, nous n'en savons pas plus pour le moment. Évidemment, dès que des détails à propos du crossover Dead by Daylight x Stranger Things
auront été dévoilés, nous ne manquerons pas de vous tenir informés.
Rendez-vous donc en janvier 2026 pour découvrir le crossover entre Dead by Daylight et Stranger Things
. Pour rappel, le titre de Behaviour Interactive est disponible sur la plupart des plateformes de jeu.
commentaire (1)
aaah bah enfin !!!