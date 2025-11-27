Dead by Daylight va s'offrir un nouveau crossover avec Stranger Things, c'est officiel

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 27 novembre 2025 à 17h59
Behaviour Interactive a, récemment, annoncé que Dead by Daylight va, une nouvelle fois, collaborer avec Stranger Things.
Dead by Daylight va s'offrir un nouveau crossover avec Stranger Things, c'est officiel
Cela fait de nombreux mois maintenant que les joueurs et les joueuses de Dead by Daylight attendaient des nouvelles concernant un potentiel retour de Stranger Things sur le jeu multijoueur d'horreur de Behaviour Interactive. Les développeurs viennent d'exaucer leur souhait : Stranger Things sera bientôt de retour sur Dead by Daylight.

Un nouveau crossover Dead by Daylight x Stranger Things

dead-by-daylight-stranger-things-premier-crossover
En effet, via une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu, qui est accompagnée d'une courte vidéo, Behaviour Interactive a fait l'annonce tant attendue : Dead by Daylight va avoir le droit à un nouveau crossover avec Stranger Things. Le studio de développement a, d'ailleurs, partagé une fenêtre de sortie : le rendez-vous est fixé au mois de janvier 2026.
Si la courte vidéo partagée pour l'occasion nous montre une silhouette, qui ressemble grandement à Vecna, Behaviour Interactive n'en dit pas plus.

À lire également

DBD : Codes Points de sang (Bloodpoints)

DBD : Codes Points de sang (Bloodpoints)

Des détails à venir sur la collaboration Dead by Daylight x Stranger Things

dead-by-daylight-visuel-survivant-tueur
Malheureusement, au moment où nous écrivons ces lignes, Behaviour Interactive n'a pas détaillé le contenu de cette nouvelle collaboration entre Dead by Daylight et Stranger Things. Il y a de grandes chances que ce crossover introduise de nouveaux personnages jouables, que ce soit du côté des Tueurs comme des Survivants, et potentiellement une nouvelle carte. Pour autant, et comme vous l'aurez compris, nous n'en savons pas plus pour le moment. Évidemment, dès que des détails à propos du crossover Dead by Daylight x Stranger Things auront été dévoilés, nous ne manquerons pas de vous tenir informés.

Rendez-vous donc en janvier 2026 pour découvrir le crossover entre Dead by Daylight et Stranger Things. Pour rappel, le titre de Behaviour Interactive est disponible sur la plupart des plateformes de jeu.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Dead by Daylight : Chorus of Sin, l'histoire imaginée par la communauté est lancée en accès anticipé
Dead by Daylight 05 août 2026

Dead by Daylight : Chorus of Sin, l'histoire imaginée par la communauté est lancée en accès anticipé

Annoncé de longue date et après de nombreux votes impliquant les joueurs, le premier chapitre décidé par les joueurs de Dead by Daylight se rapproche à grands pas. Préparez-vous à affronter le Jugement !
Steam : Les soldes d'été 2026 ont débuté, les bonnes affaires à ne pas louper
Dead by Daylight 26 juin 2026

Steam : Les soldes d'été 2026 ont débuté, les bonnes affaires à ne pas louper

Les soldes d'été 2026 ont débuté sur Steam, permettant de découvrir une large sélection de jeux à prix réduit. Retrouvez une liste non exhaustive des meilleures offres actuellement proposées sur la plateforme de Valve.
Dead by Daylight explose les compteurs grâce à l'arrivée de Jason
Dead by Daylight 17 juin 2026

Dead by Daylight explose les compteurs grâce à l'arrivée de Jason

Dead by Daylight a, récemment, battu son record en termes de joueurs connectés en simultané, après avoir accueilli Jason.

commentaire (1)

Avatar
yes! (invité) Le 27/11/2025 à 18:08

aaah bah enfin !!!