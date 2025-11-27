Dead by Daylight va s'offrir un nouveau crossover avec Stranger Things, c'est officiel

Behaviour Interactive a, récemment, annoncé que Dead by Daylight va, une nouvelle fois, collaborer avec Stranger Things.

Un nouveau crossover Dead by Daylight x Stranger Things

Stranger Things returns to The Fog.



January 2026. pic.twitter.com/EKrSvuIOVY — Dead by Daylight (@DeadbyDaylight) November 27, 2025

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Des détails à venir sur la collaboration Dead by Daylight x Stranger Things

Cela fait de nombreux mois maintenant que les joueurs et les joueuses deattendaient des nouvelles concernant un potentiel retour de Stranger Things sur le jeu multijoueur d'horreur de Behaviour Interactive.En effet, via une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu, qui est accompagnée d'une courte vidéo, Behaviour Interactive a fait l'annonce tant attendue :Si la courte vidéo partagée pour l'occasion nous montre une silhouette, qui ressemble grandement à Vecna, Behaviour Interactive n'en dit pas plus.Malheureusement, au moment où nous écrivons ces lignes,. Il y a de grandes chances que ce crossover introduise de nouveaux personnages jouables, que ce soit du côté des Tueurs comme des Survivants, et potentiellement une nouvelle carte. Pour autant, et comme vous l'aurez compris, nous n'en savons pas plus pour le moment. Évidemment, dès que des détails à propos duauront été dévoilés, nous ne manquerons pas de vous tenir informés.Rendez-vous donc en janvier 2026 pour découvrir. Pour rappel, le titre de Behaviour Interactive est disponible sur la plupart des plateformes de jeu.