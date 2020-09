Dead by Daylight va connaître des améliorations graphiques ces prochains mois

Instant Gaming vous le propose sur PC pour la somme de 5,76 euros

En marge de l'annonce du portage de Dead by Daylight sur PS5 et Xbox Series X avec plusieurs mises à jour visant à améliorer certains points graphiques du titre.Sorti en 2016, le jeu multijoueur asymétrique n'a pas très bien vieilli et, avouons-le, certaines zones ne sont plus très jolies. Le studio en est parfaitement conscient, c'est pourquoi il vient d'annoncer qu'. Celui-ci a pour principal objectif d'La première devrait arriver d'ici peu, et se concentrera sur Springwood et Yokohama. Ensuite, plusieurs autres seront publiées, gratuitement, jusqu'à l'automne 2021, date à laquelle toutes les zones auront été retravaillées.. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site officiel . Vous pouvez d'ailleurs retrouver un premier aperçu via la vidéo partagée sur YouTube.Avant de se rendre disponible sur PS5 et Xbox Series X, nous rappelons que. Si vous souhaitez vous le procurer tout en faisant des économies, notre partenaire