Dead by Daylight arrivera sur PS5 et Xbox Series X

Le je que vous connaissez et aimez fait un pas vers le futur. L'équipe s'est concentrée sur ce portage durant toute une année, et nous sommes réellement excités à l'idée de vous apporter une version de Dead by Daylight jamais vue auparavant, tout en vous offrant de nouveaux chapitres et archives. C'est ambitieux, mais nous sommes prêts. - Mathieu Côté, directeur du jeu.

est disponible sur toutes les plateformes possibles et ne cesse d'évoluer avec du nouveau contenu, implanté de manière régulière. Qui plus est,, ce qui n'a pas manqué de faire plaisir à la communauté qui ne pouvait, jusqu'alors, pas jouer avec des utilisateurs d'autres plateformes.La belle histoire du multijoueur asymétrique mettant en avant plusieurs univers horrifique et fantastique de la pop culture ne s'arrêtera pas en si bon chemin, puisque Behavior Interactive, en charge de l'édition et du développement du jeu, a indiqué par communiqué de presse que, plus tard en fin d'année.Autre bonne nouvelle : celles et ceux qui le possèdent déjà sur PS4 ou Xbox One pourront profiter de la mise à niveau gratuitement. Cependant, nous ne savons pas si le titre arrivera dès le lancement de ces consoles, ou quelque temps après. Plus de précisions seront apportées prochainement.