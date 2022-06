Dead by Daylight : Une nouvelle collaboration avec Stranger Things prévue ?

Netflix has contacted Behavior proposing a future collaboration following the discontinued Stranger Things collab.



This means not only ST Chapter coming back, but also new content - character 'Vecna' is part of it.



Thanks to @FNBRintel for contacting me about this.#dbdleaks — DBDLeaks (@LeaksDbd) June 26, 2022

Déjà, en 2019, avait collaboré avec Netflix, et plus précisément avec la série TV à succès Stranger Things. À l'époque, un DLC était sorti sur le titre de Behaviour Interactive et avait permis aux joueurs et aux joueuses de débloquer de nouveaux survivants (Nancy Wheeler, Steve Harrington), ainsi qu'un nouveau tueur (le Démorgogon) et une nouvelle carte de jeu (« The Hawkins National Laboratory »). Depuis la sortie de la saison 4 de Stranger Things, beaucoup de personnes souhaitent le retour dudit DLC ou voir arriver un nouveau crossover sur Dead by Daylight. Il se pourrait que leur souhait soit exaucé, dans un futur plus ou moins proche. En effet, une rumeur, à ce sujet, circule actuellement sur la Toile. Selon les comptes Leaks Dbd et FNBRintel sur Twitter,. Pour le moment, rien n'a été officialisé. Or, si cela s'avère vrai, il se pourrait qu' débarque, prochainement, sur Dead by Daylight et introduise alors dans le roster des tueurs. Rappelons tout de même qu'il ne s'agit là que de rumeurs, à l'heure actuelle. Ces informations sont donc à prendre avec de grosses pincettes. Il est préférable d'attendre une communication officielle de la part de Behaviour Interactive pour connaître le fin mot de cette histoire et savoir si oui ou non un nouveau crossover entre Dead by Daylight et Stranger Things verra bel et bien le jour. Dès que et si de plus amples informations sont disponibles, à ce sujet, nous ne manquerons pas de vous tenir informés, bien évidemment. Dead by Daylight est disponible sur la plupart des consoles et sur PC.