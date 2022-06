Dead by Daylight : Les joueurs veulent que le DLC The Stranger Things revienne

PC Édition Standard → 5,29 € au lieu de 19,99 €, soit 74 % de réduction.

Avec l'arrivée récente de la saison 4 de Stranger Things sur Netflix, beaucoup de joueurs et de joueuses se sont souvenus du crossover entre Dead by Daylight et la série TV des frères Duffer.Pour rappel, en 2019,avait apporté plusieurs personnages jouables (Nancy Wheeler, Steve Harrington, le Demorgorgon, etc.) ainsi qu'une nouvelle carte ( « The Hawkins National Laboratory ») et des cosmétiques, sur Dead by Daylight. Malheureusement, le DLC a été supprimé des stores, en novembre 2021.Ce crossover semble manquer aux joueurs. À tel point, qu'unecircule actuellement sur la Toile, plus précisément sur Change.org Au moment où nous écrivons ces lignes, plus de 15 600 personnes ont signé la pétition et il y a fort à parier que ce chiffre grimpera encore dans les prochains jours. Or, Behaviour Interactive n'a pas encore statué sur un potentiel retour de ce DLC pour Dead by Daylight.est disponible sur la plupart des consoles et sur PC. Vous pouvez vous procurer le titre en faisant quelques économies grâce à notre partenaire, Instant Gaming :