Dead by Daylight : Un nouveau Tueur et Survivant arrivent avec le chapitre 26

26ème chapitre de Dead by Daylight, date et nouveautés

Le survival horror de Behaviour Interactive,accueille régulièrement du nouveau contenu. Récemment, les joueurs et les joueuses ont pu découvrir l'événement spécial pour Halloween, « Haunted by Daylight », et un crossover avec. Or, ce n'est pas tout., apportant évidemment son lot de nouveautés,Le studio de développement en charge du titre a récemment annoncé que, intitulé « Forgé dans le Brouillard », se rendra disponible, sur toutes les plateformes de jeu concernées.Grâce à ce nouveau chapitre, Dead by Daylight plonge dans. Les joueurs pourront alors incarneret. En ce qui concerne le Chevalier, sachez que son pouvoir « Guardia Compagnia » lui permet de « [...] créer un chemin de patrouille et d'invoquer un garde contrôlé par intelligence artificielle [...] ce garde peut faire de la reconnaissance et patrouiller, chasser et poursuivre des Survivants, ou endommager des palettes et des générateurs [...] ».Au sujet de Vittorio Toscano, qui est « un érudit à la recherche d'anciens secrets et de mystères », le directeur créatif de Dead by Daylight, Dave Richard, a dit : « Vittorio est obsédé par la découverte du secret permettant de voyager entre les plans d'existence. Il a personnellement embauché le Chevalier comme protecteur lors d'une expédition. Les choses ont certainement... tourné au vinaigre entre les deux. C'est toujours amusant lorsque le Survivant et le Tueur sont liés narrativement. Nous sommes impatients que les joueurs se plongent plus profondément dans l'histoire qui les unit ».Finalement, avec ce chapitre, les développeurs de chez Behaviour Interactive introduisent une, soit « La Place dévastée », décrite comme « un village ravagé aux mains du Chevalier et de ses gardes ».Pour rappel, Dead by Daylight est disponible sur la plupart des consoles et sur PC. Vous pouvez vous procurer le titre en faisant quelques économies grâce à notre partenaire, Instant Gaming :