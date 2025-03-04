Dead by Daylight : Un leak suggère qu'un Tueur va bientôt disparaître

Si vous souhaitez ajouter Pinhead à votre collection dans Dead by Daylight, ne tardez pas. Une fuite annonce la disparition du personnage dans les semaines à venir.
Mise à jour du
04/03/2025
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Le 4 mars à 17h, le compte officiel X/Twitter de Dead by Daylight a confirmé que le contenu additionnel sur Hellraiser allait bien disparaitre du jeu le 4 avril prochain. Ne manquez donc pas cette occasion si vous souhaitez incarner le Cénobite.
Régulièrement, Dead by Daylight
propose du contenu inédit en collaboration avec de nombreuses licences de l'horreur comme Stranger Things, Five Nights at Freddy's, Junji Ito, Alien ou The Ring. En août 2021, le personnage le plus emblématique du film Hellraiser faisait ainsi ses débuts en jeu sous la forme d'un DLC. Cependant, le charismatique Cénobite (aussi appelé Pinhead) pourrait bien disparaitre de Dead by Daylight.
Clap de fin pour le Cénobite dans Dead by Daylight ou simple promotion temporaire ?
C'est en tout cas ce que suggère une fuite relayée sur le serveur Discord DBDLeaks.
Dans un message, l'utilisateur Aricarna rapporte qu'une promotion sur les éléments cosmétiques d'Hellraiser allait être proposée pendant tout le mois de mars
dans Dead by Daylight. Or, ce type de promotion temporaire a souvent conduit à la disparition des contenus crossover du jeu. Cela a notamment été le cas avec Stranger Things et Attack on Titan.
Cependant, il s'agit pour l'heure actuelle d'une simple théorie et pas d'une information officielle
. D'ailleurs, Behaviour Interactive n'a pas encore fait d'annonce à ce sujet. Néanmoins, la fuite fait réagir la communauté et les avis se multiplient sur le sujet. Plusieurs joueurs déclarent ainsi que proposer une promotion temporaire n'aurait pas d'intérêt, hormis si le crossover était sur le point de disparaitre. Des différends entre Behaviour Interactive et Clive Barker (qui possèdent la licence Hellraiser) pourraient également expliquer ces remises inattendues.
Pour l'heure, il faudra patienter jusqu'à l'arrêt de cette promotion, prévue pour le 4 avril prochain, afin de vérifier si les craintes des joueurs sont fondées ou non.
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