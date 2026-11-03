Dead by Daylight : Des excuses publiées par le studio après un partenariat avec un créateur controversé

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 03 novembre 2026 à 17h40
Dead by Daylight est au centre d'une polémique qui ne passe pas auprès de la communauté. Retour sur les faits reprochés et les réactions du studio après la choquante découverte.
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Dead by Daylight : Des excuses publiées par le studio après un partenariat avec un créateur controversé

Offrir gratuitement un jeu ou des DLC à des créateurs de contenu est une pratique fréquente qui concerne de très nombreux studios. Cela permet de faire de la publicité auprès d'une vaste communauté de joueurs et de leur faire découvrir les nouveautés avant de potentiellement l'acheter. Dead by Daylight en fait parti et offre régulièrement des DLC à des créateurs de contenu. 

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Cependant, l'un de ces partenariats a choqué les joueurs au point de provoquer une véritable polémique. Alors qu'il découvrait le titre, un streamer a reçu plus de 300 dollars de contenu bonus gratuit de la part de l'un des membres du studio. Ce geste aurait pu rester anodin, mais le streamer en question est TheBurntPeanut

Un streamer problématique et un message controversé envoyé sur le serveur Discord de Dead by Daylight

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Si vous n'êtes pas familier avec la scène Twitch, TheBurntPeanut est considéré comme un créateur de contenus controversé. Lors de ses lives, il n'hésite pas à multiplier les provocations, à insulter, à avoir des propos homophobes et discriminants. Or, savoir qu'il a reçu du contenu gratuit de la part de Behaviour Interactive a été perçu comme un encouragement de ce comportement toxique.

Rapidement, TheBurntPeanut a donc pris la parole sur le serveur Discord du jeu. Il a alors dit aux développeurs et aux membres présents dans le salon que « Si vous ne voulez pas que les gens sur Twitter soient mécontents, je peux prendre les critiques et vous pouvez retirer les DLC. » Cependant, l'affaire a réellement explosé quand l'un des membres du studio a répondu ceci :

« WE CAN TAKE THE HEAT! THEY ARE YOURS TO KEEP! »

Deux messages publiés, mais cela ne suffit pas pour regagner la confiance de la communauté

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Le message, accompagné d'un cœur, a provoqué un véritable tollé. Les internautes ont vu un véritable soutien envers TheBurntPeanut, aggravant la situation. Très vite, deux communiqués ont été publiés afin de clarifier la situation. Ceux-ci expliquent que la réponse donnée sur Discord ne correspond pas aux valeurs du studio.

Le texte explique également que certains membres ont vu une activité importante sur Twitch via ce streamer et ont voulu profiter de cette opportunité pour faire de la publicité. De fait, ils ont offert du contenu gratuit sans vérifier l'identité du streamer ou suivre la procédure habituelle liée à ce type de pratique.

L'affaire s'est terminée en retirant à TheBurntPeanut les contenus offerts. Malgré tout, le mal est fait et Behaviour Interactive a perdu une partie de la confiance de sa communauté. Le studio a déclaré revoir ses procédures de collaboration avec les créateurs de contenu et s'engage à faire le nécessaire pour retrouver la confiance des joueurs.

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Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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