Dead by Daylight : Un chapitre, avec un célèbre personnage, va bientôt disparaître de la vente

Behaviour Interactive a annoncé la fin prochaine de la commercialisation d'un chapitre bien spécifique, proposant un personnage iconique, sur Dead by Daylight.

Si Dead by Daylight accueille régulièrement de nouveaux personnages, par le biais de chapitres, il arrive que certains d'entre eux soient retirés du jeu ou bien de la vente (il suffit d'évoquer le cas de Stranger Things). D'ailleurs, dans très peu de temps, le chapitre avec Chucky de Dead by Daylight ne sera bientôt plus proposé à l'achat.

Dead by Daylight va se séparer du chapitre Chucky

C'est via une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu que Behaviour Interactive a partagé la mauvaise nouvelle à la communauté : le chapitre Chucky de Dead by Daylight ne sera plus proposé à la vente dès le 24 novembre 2026. Ce contenu additionnel avait, pour rappel, été introduit sur le jeu asymétrique et multijoueur il y a plus de trois ans.

We welcomed The Good Guy out of his box and into The Fog nearly three years ago, but it's now time for the Chucky Chapter to leave the shelf. On November 24, 2026, the Chapter and its associated content will be removed from in-game and first-party stores. Any content unlocked before that date will remain available to use in-game. To celebrate his time in The Fog, the content of the Chapter will be on sale on all platforms starting on Monday, October 26, giving you a chance to unlock the Character and Cosmetics before they leave the store. F.A.Q. 🔗 https://t.co/4rBUwbNqPD — Dead by Daylight (@DeadbyDaylight) October 23, 2026

Néanmoins, Behaviour Interactive a précisé que les joueurs et les joueuses ayant acheté le chapitre Chucky de Dead by Daylight pourront toujours profiter de son contenu en jeu, une fois la date passée : « Le 24 novembre 2026, le chapitre et son contenu associé seront supprimés des boutiques en jeu et officielles. Tout contenu débloqué avant cette date restera disponible dans le jeu ». D'ailleurs, ledit DLC de Dead by Daylight sera à prix réduit pendant un temps, et plus précisément avant sa disparition.

Une réduction sur le chapitre Chucky de Dead by Daylight avant son départ

Avant le 24 novembre 2026, les joueurs et les joueuses de Dead by Daylight peuvent se procurer le chapitre Chucky à moindre coût. Behaviour Interactive a notamment annoncé une réduction de 50 % pour ledit contenu additionnel sur tous les stores, et ce, selon le calendrier suivant :

Sur l'Epic Games Store : du 26 octobre au 24 novembre.

Sur Xbox Store/Windows : du 26 octobre au 24 novembre.

Sur PlayStation Store : du 2 au 24 novembre 2026.

Sur Switch : du 27 octobre au 24 novembre 2026.

Sur Steam : du 10 au 24 novembre 2026.

Rappelons, en guise de conclusion, que Dead by Daylight est à retrouver sur la plupart des plateformes de jeu.