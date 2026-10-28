Dead by Daylight : La disparition de Chucky et d'autres ne dépend pas du studio, mais d'un autre facteur

Il ne reste plus que quelques semaines aux joueurs de Dead by Daylight pour se procurer le chapitre de Chucky à prix réduit. S'il pourrait revenir dans le futur, son retrait actuel est dû à un détail fondamental de l'industrie.

Il y a quelques jours, nous apprenions que Dead by Daylight allait retirer le chapitre consacré à Chucky de sa boutique. Avant son départ, le titre propose des soldes pour ses joueurs et vous pouvez retrouver tous les détails dans l'article juste en dessous.

Mais pourquoi retirer la poupée tueuse alors qu'il s'agit de l'un des personnages de films d'horreur les plus connus et les plus appréciés. Le studio a expliqué la raison de ce retrait dans un communiqué adressé à IGN. Que ce soit pour Chucky ou d'autres personnages, cette décision est souvent indépendante de leur volonté, car elle est liée aux droits d'utilisation d'un personnage.

Une disparition liée aux droits d'utilisation de Chucky

Pour pouvoir utiliser une licence connue et créer des produits à son effigie (qu'il s'agisse d'un contenu vidéoludique, de jouets ou même de chips), il faut demander les droits d'utilisation aux détenteurs de la licence. Selon le contrat signé avec les ayant-droits, la durée d'exploitation d'un personnage ou d'une licence peut varier. Or, quand cette période prend fin ou qu'un droit d'utilisation expire, le contrat n'est pas systématiquement renouvelé.

Même Behaviour Interactive a fait tous les efforts possibles pour continuer de proposer le personnage de Chucky, les ayant-droits peuvent s'opposer. De fait, il est nécessaire de retirer le contenu associé, ce qui mène à la situation que nous évoquions plus tôt. En règle générale, le refus d'accorder une licence peut être lié à un conflit d'intérêt ou car un autre projet de grande ampleur est en préparation.

Le retrait de personnages, une situation déjà observée dans Dead by Daylight

Ce n'est pas la première fois que des personnages populaires sont retirés de Dead by Daylight. Le scénario s'est déjà produit en 2025 avec le retrait de Pinhead de la franchise Hellraiser ou avec la disparition de Michael Myers en janvier 2026. Dans les deux cas, l'impossibilité de renouveler l'utilisation de ces licences respectives peut justifier leur disparition de Dead by Daylight.

Si les raisons précises ne sont jamais évoquées, certains pensent que la sortie des jeux Halloween: The Game et Hellraiser: Revival ont un lien avec cette décision. Chucky pourrait donc avoir droit à un jeu ou être le héros d'un nouveau projet, expliquant ainsi son départ forcé du titre de Behaviour Interactive. Mais si l'occasion se présente, le studio n'hésitera pas à le réintégrer.