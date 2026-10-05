Behaviour Interactive travaillerait sur un AAA de science-fiction et FPS

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 05 octobre 2026 à 11h45
Il semblerait que Behaviour Interactive prépare un tout nouveau jeu, soit un AAA de science-fiction et FPS.
Behaviour Interactive travaillerait sur un AAA de science-fiction et FPS

Très connu pour Dead by Daylight, qui ne cesse d'être alimenté, Behaviour Interactive serait également en train de travailler sur un tout nouveau jeu encore non annoncé. Ainsi, selon une nouvelle offre d'emploi, Behaviour Interactive préparerait un AAA, qui serait un titre de science-fiction et FPS.

Un nouveau jeu en préparation du côté de Behaviour Interactive

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Effectivement, une nouvelle offre d'emploi a été publiée, il y a peu de temps, sur le site officiel du studio Behaviour Interactive, notamment pour un poste de « animateur - rice technique senior ». Comme indiqué dans la description, la personne aurait pour objectif d'aider à « bâtir un FPS AAA de science fiction dans Unreal Engine, avec un très haut niveau de réalisme ». Behaviour Interactive ajoute également ceci concernant les responsabilités et le travail liés à ce poste : « Dans ce poste, tu joueras un rôle clé dans la mise en place des fondations techniques de notre animation, des premières étapes de production jusqu'aux personnages entièrement intégrés dans le jeu ».

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De ce fait, Behaviour Interactive préparerait bien un nouveau jeu, qui est catégorisé comme un AAA et FPS. Malheureusement, à l'heure actuelle, nous ne possédons pas de plus amples informations et l'offre d'emploi ne donne pas de détails supplémentaires. D'ailleurs, et comme dit précédemment, ce nouveau projet vidéoludique n'a pas été annoncé par le studio et reste donc encore très mystérieux à ce jour. Nul doute que Behaviour Interactive communiquera en temps et en heure à son sujet. La patience est de rigueur, pour le moment...

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Rappelons, en guise de conclusion, que Dead by Daylight est à retrouver sur la plupart des plateformes de jeu.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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