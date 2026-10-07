Dead by Daylight lance une collaboration avec une licence phare de Square Enix

Juste à temps pour la saison la plus effrayante de l'année, Dead by Daylight ajoute une collection de tenues cosmétiques inspirées par un jeu où se battre pour sa survie est une tâche quotidienne réservée aux androïdes.

Régulièrement, Dead by Daylight invite d'autres licences en jeu, que ce soit du côté des survivants comme des tueurs. Il peut aussi bien s'agir de nouveaux personnages avec des capacités inédites que de tenues pour donner une touche d'originalité à vos parties. Le 6 octobre 2026, une nouvelle collaboration a fait ses débuts en jeu et elle devrait plaire aux passionnés de Nier: Automata.

Les androïdes de Nier: Automata débarquent dans Dead by Daylight

Sorti en 2017, l'action-RPG de Square Enix a marqué les esprits avec son histoire de guerre opposant les restes de l'humanité à des machines venant d'un autre monde. Mais ce sont surtout ses personnages comme 2B et A2 qui ont rapidement piqué la curiosité des joueurs. Depuis leurs débuts, les personnages de Nier: Automata se sont invités dans d'autres titres, notamment dans Soul Calibur VI, dans Final Fantasy XIV, dans Fall Guys, dans Stellar Blade ou encore dans Goddess of Victory: NIKKE.

La liste s'allonge aujourd'hui avec Dead by Daylight, même s'il s'agit d'une simple collection cosmétique. 2B et A2 sont déclinées en tenues Légendaires que vous pourrez utiliser à la place des tenues régulières de Feng Min et Yui Kimura. En plus de changer l'apparence de votre survivante, chaque tenue comporte une musique, des répliques, des icônes d'ATH, des animations d'immobilité de menu uniques et d'autres surprises.

Une nouvelle tenue effrayante qui devrait faire son petit effet à l'approche d'Halloween

Les tueurs ne sont pas mis de côté et cette collection spéciale inclut une nouvelle apparence pour la Légion. Son nouveau look est inspiré d'Emil, ce qui ne manquera pas de faire trembler celles et ceux qui croisent sa tête blanche ou son sourire démoniaque. En complément des trois tenues et des bonus associés, les joueurs qui craquent pour cette collection cosmétique recevront également un nouveau charme de Pod 042 ainsi que deux portraits Légendaires de 2B et A2.

Rappelons que Dead by Daylight est jouable dès maintenant sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series ainsi que sur Nintendo Switch.